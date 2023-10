PSG : Les joueurs répondent aux détracteurs de Luis Enrique

Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique est critiqué pour son système 4-2-4 mis en place. L’Espagnol peut compter sur le soutien de ses joueurs.

Humilié par Newcastle United (4-1) en deuxième journée de Ligue des champions, mercredi, le Paris Saint-Germain a réussi à s’offrir le Stade Rennais, dimanche soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1.

Critiqué, Luis Enrique a le soutien de ses joueurs

Le Paris Saint-Germain, qui était très dominateur depuis la prise de fonction de Luis Enrique, a commencé à inquiéter depuis peu. La cause ? Le technicien espagnol a opté pour un système de jeu (4-2-4) qui ne faciliterait pas les choses sur le terrain pour les joueurs. C’est le cas pour le club francilien lors de la défaite (4-1) face à Newcastle United en Ligue des champions.

Mais ce dimanche soir, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne a jugé bon de changer ce système et de faire recours à son 4-3-3 tactique. Ce qui a véritablement fonctionné, même si les champions de France ont connu quelques difficultés en début de match. Puisque le PSG s’impose (1-3) devant le Stade Rennais pour retrouver le podium de Ligue 1 (3e) avec 15 unités au compteur.

Critiqué, Luis Enrique s’est prononcé sur le système après la défaite à Newcastle. « Pourquoi ce système ? Je suis l’entraîneur, je dois décider. Si je n’ai pas changé en seconde période, c’est que je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser. C’est un résultat très favorable pour eux. On ne mérite pas ce résultat », avait-il déclaré

Les joueurs du PSG à la rescousse de leur coach

Si le 4-2-4 n’a pas marché contre les Magpies, mercredi, Luis Enrique a retrouvé son 4-3-3, dimanche. « Les 25 premières minutes (contre Rennes, ndlr) n’étaient pas assez bonnes, ils ont joué un beau football et ont eu des occasions », a reconnu le coach parisien sur Prime Vidéo après la victoire (1-3) du dimanche à Rennes. Pour les joueurs du PSG, le système 4-2-4 peut bien apporter au groupe, même si ça ne paie pas pour le moment.

« Le système ? Le coach essaie de trouver le bon système mais on a aussi gagné des matchs en 4-2-4. C’est bien aussi de changer de temps en temps », a déclaré Achraf Hakimi sur Prime Video après la victoire (1-3) à Rennes. « On a plusieurs manières de jouer et ça, c’est important d’avoir beaucoup de solutions dans l’effectif. On est heureux d’avoir cette qualité de joueurs et de système. Moi je veux toujours jouer, comme tous les joueurs. Mais si je ne joue pas, je suis toujours prêt à aider l’équipe. Il y avait des joueurs qui étaient plus fatigués », a ajouté Vitinha en zone mixte.