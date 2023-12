PSG : Les images du quatrième maillot de la saison ont fuité

En attendant l’officialisation, le quatrième maillot de la saison 2023 – 2024 du Paris Saint-Germain vient de fuiter.

A quelques jours du nouvel an, les images du quatrième maillot de la saison sportive 2023 – 2024 du Paris Saint-Germain viennent de faire fuite. Le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé, lundi, jour de Noël, ces images.

Quatrième maillot inspiré du Third

Comme à l’accoutumée, le Paris Saint-Germain, depuis peu, dévoile un quatrième maillot chaque fin d’année pour fêter la nouvelle année. Dans quelques jours, le club francilien va rendre public son quatrième maillot de la saison. Mais avant cela, les mages dudit maillot ont été dévoilées par le site spécialisé Footy Headlines.

Confectionné comme d’habitude par Jordan depuis plusieurs années, ce maillot (le quatrième de la saison) aura le même design que le third. Seules les couleurs permettront de différencier les deux tuniques.

Achetable fin janvier

Faut-il souligner que ce quatrième maillot Jordan PSG 2023-24 est une première dans l'histoire du club. Il est principalement en "Chanvre". Le chanvre étant une couleur régulièrement utilisée par la marque Jordan, mais c'est la première fois qu'il est utilisé pour un kit de football. Jordan combine le quatrième maillot avec trois couleurs différentes, notamment Obsidian, Sequoia et Rough Green. L'obsidienne est la couleur traditionnelle du maillot domicile du PSG, tandis que Sequoia et Rough Green correspondent à la couleur principale du chanvre.

Il faut préciser que le quatrième maillot Jordan du Paris Saint-Germain pour la saison 2023 – 2024 sera disponible à partir de fin janvier ou début février 2024.

Leader du championnat de France après la première partie de la saison, le Paris Saint-Germain compte 40 points devant l’OGC Nice (2e, 35 points) et l’AS Monaco (3e, 33 points). Pour la reprise du championnat, les Parisiens seront en déplacement au Stade Bollaert-Delelis, le 14 janvier, pour défier le RC Lens en 18e journée. Mais avant, Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront Toulouse, le 03 janvier en finale du Trophées des champions, et l’US Revel, le 07 janvier, en 32es de finale de Coupe de France.