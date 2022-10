PSG : les doutes de Jérôme Rothen pour la Ligue des champions

La démonstration du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa n'a pas eu raison des doutes de Jérôme Rothen sur le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a écrasé le Maccabi Haïfa mardi soir en Ligue des champions. Comme au match aller, les trois membres de la MNM ont inscrit leur nom au tableau d'affichage. Avec ce succès, le PSG a régalé ses supporters. Pour autant, cette victoire n'efface pas certains doutes et certaines limites affichées depuis le début de saison. Au micro de RMC dans son émission quotidienne, Jérôme Rothen a certes rendu hommage au PSG après ce succès plein de maîtrise, mais refuse de s'emballer.

"Sur ce match, on s'est régalés"

"Est-ce que j'ai vu un potentiel vainqueur de Ligue des champions ? Déjà, parlons du spectacle. On a assez critiqué le PSG, même quand il gagnait, pour ne pas s’enthousiasmer. On s’est régalés hier soir en regardant le Paris Saint-Germain jouer. C'est la réalité. Les trois de devant ont été hallucinants. Les échanges, la maîtrise technique, l’efficacité… Il y avait tout pour rendre le Parc fabuleux dans une belle ambiance", a indiqué Jérôme Rothen.

"Il faut le mettre en avant. Il faut arrêter, à chaque fois, de chercher le petit problème, parce que l’équipe en face n’est pas bonne, parce que ceci, parce que cela. La vérité de ce match, c'est qu'on s'est régalé.. Après, dans l’optique d’une victoire finale en Ligue des champions, on ne va pas juger le Paris Saint-Germain quand il joue le Maccabi Haïfa, qui est une équipe du quatrième chapeau. Et qui certainement va se faire éliminer. Je ne les vois pas aller en Ligue Europa. Alors, oui ils ont battu la Juventus et inquiété le PSG là-bas, mais ça reste Haïfa", a ajouté l'ancien international français.

"Il n'y avait pas le rythme d'une rencontre de C1"

Jérôme Rothen a avoué que ses doutes ne sont pas balayés pour autant : "En étant sur place hier, on se rend compte qu’il n’y a pas le rythme d’une rencontre de Ligue des champions. Si tu juges le PSG sur le match d'hier et que tu réfléchis à savoir comment ils vont réagir sur des matches couperets et comment aller au bout ? J’ai encore les mêmes interrogations après ce match. Le souci, c’est que dès que le rythme et le niveau s’élèvent, il y a plus de duels et moins d’espaces, donc tu as moins le temps de briller."

L'ancien milieu du PSG a dévoilé le point faible du club de la capitale qui risque de lui coûter cher plus tard dans la saison, s'il n'y a pas de correction : "Avec le ballon, tu te rends compte que ça peut faire mal. Par contre, le réel problème du PSG est sans ballon. Comment le PSG fait quand il perd le ballon ? Les trois de devant ont-ils envie d’aider le collectif pour le récupérer ? Aujourd'hui, je te dis que non. Cette équipe est trop friable".

"Comment le PSG se comporte sans le ballon ?"

"Quand il y a du rythme et de la qualité technique en face, elle se retrouve trop vite en danger, elle recule trop facilement et elle concède trop d’occasions. Ça, c’est un axe de progression. On n’est que le 26 octobre, on ne va pas les condamner. Mais, entre la reprise du championnat et aujourd’hui, il n’y a pas vraiment eu de progression dans l'équilibre d’équipe", a conclu Jérôme Rothen.