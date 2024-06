PSG : Les confidences de Letellier sur Messi, Mbappé et Neymar

Portier du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier quitte le club cet été après la fin de son contrat, qui expire ce 30 juin.

Arrivé au PSG gratuitement à l’été 2020 en provenance de l’US Orléans, Alexandre Letellier quitte le club de la capitale quatre ans plus tard. Le gardien de but français a déjà officialisé son départ du club francilien depuis quelques jours. Mais le portier de 33 ans raconte sa vie avec les stars qu’il a côtoyées au sein du club champion de France.

Letellier raconte comment il a appris son départ

Après avoir passé sa jeunesse au Paris Saint-Germain entre 1999 et 2010, Alexandre Letellier était parti avant de faire son retour en 2020. Mais quatre ans après, le natif de Paris ne continuera pas l’aventure avec les Rouge et Bleu. Le gardien a indiqué avoir appris la fin de son aventure par le biais du directeur sportif du club, Luis Campos.

« J’ai eu un entretien avec Luis Campos qui m’a expliqué que le club ne continuerait pas avec moi après la décision du coach de s’appuyer sur trois gardiens la saison prochaine. C’est la vie d’un footballeur : parfois on reste très longtemps dans un club et parfois, il faut aussi partir. J’avais pris mes habitudes… Mais bon, c’est comme ça, c’est la vie ! Me voilà prêt à repartir sur un nouveau projet », a-t-il déclaré dans une interview accordée au quotidien Le Parisien.

Sa vie avec les stars du PSG

Même s’il n’a disputé que deux matchs avec la formation francilienne, Alexandre Letellier était quand même dans le quotidien du PSG, notamment les entraînements. Venu comme le numéro 3, l’ancien d’Angers est resté sous l’ombre de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ainsi que de leurs doublures (Sergio Rico ou Arnau Tenas). Mais le portier se réjouit d’avoir passé de bons moments avec les stars telles que Messi, Mbappé et Neymar.

« Que ce soit aux échauffements ou même aux entraînements, quand il y avait à la fin des séances de frappes, on essayait toujours de mettre un petit peu de compète ou un petit jeu entre nous, histoire de faire ça dans la bonne ambiance. Je ne sais pas si je peux parler de liens privilégiés mais c’était sympa de bosser avec eux », a confié l’ancien de Troyes.

« Mon objectif, c’était aussi de les emmerder pour les faire travailler et les forcer à être encore meilleurs qu’ils ne le sont déjà. Je n’étais pas là pour être leur souffre-douleur sinon, on se serait tous ennuyés, eux comme moi. Leur but, c’était de marquer, le mien de faire des arrêts. Si j’avais tout laissé passer pour les mettre en confiance, je pense qu’ils en auraient eu très vite ras-le-bol », a-t-il ajouté.