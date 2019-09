PSG : l'équipe U17 enchaîne les victoires

Les U17 du Paris Saint-Germain ont empoché un quatrième succès en autant de matches ce dimanche en s'imposant sur le terrain du FC Mantois (0-1).

Dans le sillage de l'équipe professionnelle, les U17 Nationaux du PSG enchaînent les victoires.

Entraînée cette saison par l'ex-Lavallois Stéphane Moreau, la jeune garde francilienne a remporté ce dimanche un quatrième succès en autant de matches.

Le s'est imposé sur la plus petite des marges, à l'extérieur, sur le terrain du FC Mantois (0-1), portant à 12 points son compteur depuis le début de la saison pour 11 buts marqués et 1 seul encaissé.

Les #U17Nat de Stéphane Moreau enchaînent. Nouvelle victoire aujourd'hui, la 4e en autant de matches pour le #PSG. Ça annonce un joli choc le week-end prochain face au #LOSC qui réalise aussi un 4/4 pour l'instant@GoalFrance — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 15, 2019

Le club de la capitale accueillera le LOSC dimanche prochain, à 15 heures. Un choc pour la première place puisque les Dogues ont eux aussi réalisé un sans faute jusqu'ici. Liille occupe même la tête du Championnat à la différence de buts (23 bp, 2 bc).

L'article continue ci-dessous

Notons que le , deuxième, a aussi obtenu quatre victoires en autant de matches dans ce groupe (13 bp, 2 bc).

U19 : Kalimuendo confirme sa bonne forme

Par ailleurs, chez les U19 Nationaux, on n'arrête plus l'attaquant Arnaud Kalimuendo (17 ans).

Le buteur de l'équipe de U18, passé professionnel cet été, a inscrit l'unique but de la victoire des U19 du PSG samedi, à Evreux (0-1). Les Parisiens sont 4es après quatre journées et restent invaincus avec 2 victoires et 2 nuls.