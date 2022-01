PSG : Leonardo songe à Paqueta pour le prochain mercato

Neymar et Lucas Paqueta bientôt réunis sous le maillot du Paris Saint-Germain ? Selon le quotidien L’Équipe, il s’agit d’une idée qui revient de plus en plus souvent dans la tête du directeur sportif Leonardo. Sous le charme de son compatriote, il en aurait même fait une priorité pour l’été prochain.

Aucune offensive avant l'été prochain ?

Leonardo estime que le PSG a besoin d’un milieu de terrain polyvalent et aussi complet que Paqueta. Les dirigeants parisiens ont été mis au courant par le DS, mais il n’a pas encore contacté les représentants du joueur. Ni l’OL. Toujours selon L’Équipe, aucune offensive ne sera menée avant l’été prochain.

Mais dans quelques mois, Leonardo pourrait donc recruter Paqueta pour la seconde fois, lui qui l’avait déjà attiré au Milan depuis Flamengo en 2019. Il avait ensuite retenté le coup à l’été 2020 avec Paris, mais Lyon et Juninho s’étaient montrés plus rapides.

L’OL réclamera au moins 60 M€

Paqueta se sent d’ailleurs très bien chez les Gones, malgré une récente mauvaise passe. Mais, si Lyon ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, il ne serait pas étonnant de le voir demander à partir. Et en cas d’approche parisienne, l’OL réclamera au minimum 60 M€, toujours selon L’Équipe.

Un investissement conséquent que Paqueta pourrait justifier dès dimanche avec le choc entre l’OL et le PSG au Groupama Stadium. Au match aller, perdu par les Gones (1-2) en raison d’un arbitrage désastreux, le Brésilien avait marqué et brillé au Parc des Princes…