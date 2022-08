PSG : Leipzig tente Abdou Diallo en prêt avec option d'achat

Sur le départ depuis le début de l'été, le défenseur du PSG pourrait retrouver l'Allemagne. Le RBL négocie un prêt avec option d'achat.

C'est une habitude ces dernières saisons à Paris, les ultimes jours du mercato sont très agités. Mais cette année pas uniquement dans le sens des arrivées. Mardi, le PSG est parvenu à trouver des portes de sorties à Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa quand Fabian Ruiz s'est engagé avec le champion de France.

Ce mercredi pourrait être tout aussi agité dans la capitale. Paris attend toujours un défenseur et pourrait en voir partir un autre en la personne d'Abdou Diallo. Au début du mois de juin, le défenseur franco-sénégalais faisait partie des éléments qui semblaient se diriger aussi tranquillement que facilement vers la sortie.

Avant le stage au Japon, le récent champion d'Afrique avait d'ailleurs fait part de son envie de ne pas faire partie du groupe qui voyagerait pour le Japon afin de régler son départ mais la direction du club et le staff en ont décidé autrement (en raison du manque de défenseurs pour enchaîner trois matches en huit jours en pleine préparation).

Au cours de l'été, l'ancien Monégasque a eu des intérêts de Tottenham et plus récemment d'Aston Villa. En revanche, il a vu la piste napolitaine se refermer alors que le directeur sportif du club italien s'était déplacé à Paris pour le rencontrer et il a par ailleurs refusé l'AC Milan.

Mais à la différence de son ami Idrissa Gueye et d'autres coéquipiers, l'ancien joueur de Dortmund n'a jamais été relégué dans le groupe d'entraînement de l'après-midi avec les indésirables. Irréprochable, le défenseur s'entraîne ardemment et a plutôt une bonne entente avec le staff.

A moins de trois jours de la fermeture du mercato et alors que Paris n'a toujours pas recruté de défenseur central, son départ semblait moins évident qu'il y a quelques semaines. Mais ces dernières heures, Leipzig a entamé les discussions avec Paris.

Selon une information de L'Equipe, et que nous sommes en mesure de confirmer, les deux clubs, qui entretiennent de bonnes relations et ont déjà travaillé ensemble pour le prêt avec option d'achat de Nordi Mukiele (autour de 10M€), négocient là encore un prêt avec option d'achat pour l'ancien Monégasque. Preuve que l'affaire est sérieuse, Abdou Diallo ne sera pas retenu dans le groupe parisien qui se rend ce mercredi à Toulouse pour la cinquième journée de championnat.

