PSG : Leandro Paredes raconte la volte-face de Lionel Messi lors de son départ du Barça

Il y a neuf mois quasiment jour pour jour, l'inimaginable se produisait. Lionel Messi signait son contrat avec le Paris Saint-Germain et par la même occasion quittait ainsi son club de coeur et son club de toujours, le FC Barcelone. Cet épisode, personne ne l'avait vu venir. Pas même le principal intéressé, persuadé jusqu'au bout qu'il pourrait prolonger son contrat avec le club catalan.

"Quand il a dit qu'il signerai à Paris, on ne l'a pas cru"

D'ailleurs, Lionel Messi avait refusé les appels du pieds de ses compatriotes et de Neymar, son ancien coéquipier, l'invitant à les rejoindre dans la capitale française un peu plus tôt au cours de l'été. Et finalement, l'international argentin a fait machine arrière. Une incroyable volte-face racontée par Leandro Paredes au cours d'une interview accordée au média argentin Tyc Sports ce week-end.

"On l'avait vu à Ibiza la veille, et il partait le lendemain pour signer avec son club (le Barça), c'était tout. On lui a quand même dit: 'viens avec nous' mais il nous a dit: 'j'ai déjà tout arrangé, demain je voyage pour signer'. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de ce voyage à Barcelone, car le soir même où il allait signer le contrat, il nous a dit qu'il venait ici", a expliqué Leandro Paredes.

"Au début, nous ne l'avons évidemment pas cru. Quand il m'a dit qu'il avait déjà tout arrangé et qu'il allait se rendre à Paris pour signer le contrat, je lui ai dit: 'jusqu'à ce que tu signes et que je te vois avec le maillot du Paris Saint-Germain, je ne te croirai pas'", a ajouté le milieu du Paris Saint-Germain qui a finalement pu évoluer avec son compatriote en club tout au long de la saison.

Leandro Paredes a admis qu'il n'avait pas compris les sifflets du Parc des Princes à l'encontre de Lionel Messi : "Quand ils l'ont sifflé, je n'y croyais pas, ce sont des choses que nous ne pouvons pas gérer mais c'était vraiment fou, regrette ce dernier. Vous souffrez parce que savoir ce qu'est Leo, ce qu'il génère et ce qu'il vous donne, ce qu'il essaie de faire pour le club et la façon dont la vérité est présentée est ennuyeux."

Bien que personne n'y croyait à l'origine, Lionel Messi est bel et bien devenu un joueur du PSG. Néanmoins, l'Argentin n'a pas connu le succès escompté dans la capitale française. Ses statistiques ne sont pas au rendez-vous et le champion de France a été éliminé dès les huitièmes de finales de la Ligue des champions par le Real Madrid. L'année une de Messi à Paris a été décevante, cap désormais sur l'année deux.