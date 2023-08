PSG : Le roi Mbappé lâché par ses coéquipiers

Kylian Mbappé aurait été classé 4e lors du vote pour le poste de capitaine du Paris Saint-Germain, alors que des rumeurs l'associent à un départ

Selon RMC Sport, l'équipe du PSG, après avoir effectué un deuxième sondage anonyme, a choisi de conserver Marquinhos comme capitaine de l'équipe. Le défenseur central brésilien dirige l'équipe depuis le départ de Thiago Silva il y a trois ans. Malgré l'incertitude liée à des performances irrégulières la saison dernière et à un remaniement estival de l'effectif, Marquinhos a conservé le brassard devant Mbappé et deux autres joueurs.

Le tableau d'ensemble : Danilo Pereira a obtenu la deuxième place dans le vote sur le capitanat, suivi par l'ancien capitaine Presnel Kimpembe, tandis que Mbappé s'est classé quatrième. Cela signifie que l'attaquant figure sur la liste des vice-capitaines et qu'il portera le brassard si les joueurs qui le précèdent ne sont pas sur le terrain à un moment ou à un autre d'un match.

Le contrat de Mbappé avec le PSG doit expirer l'été prochain et, bien qu'il soit de retour dans l'équipe première après avoir réglé ses différends avec la direction du club, son éventuel transfert au Real Madrid reste un point de discorde dans la capitale française. Il a été révélé que le PSG serait prêt à laisser Mbappe quitter le Parc des Princes si une offre de 250 millions d'euros (213 millions de livres sterling / 272 millions de dollars) était présentée avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Cependant, Madrid n'a pas l'intention de satisfaire ses exigences et aurait "ri" de l'évaluation d'un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat.