PSG, le montant de l'enveloppe pour le mercato estival connu

Ambitieux sur le marché des transferts, le PSG va devoir bien vendre pour avoir une marge de manoeuvre supplémentaire.

Demi-finaliste de la dernière Ligue des champions et vice-champion de France, le Paris Saint-Germain a affiché quelques carences cette saison et sait probablement, plus ou moins, déjà ce qu'il doit gommer pour être meilleur la saison prochaine et se rapprocher du sacre européen. Pour ça, le club de la capitale va devoir investir sur le marché des transferts à des postes clés. Les latéraux sont des dossiers prioritaires pour le PSG.

Le nom d'Achraf Hakimi circule déjà avec insistance pour venir renforcer le côté droit de la défense, l'un des points faibles criant du PSG. Mais pour se donner les moyens de ses ambitions sur le terrain, le Paris Saint-Germain va devoir mettre la main au portefeuille et investir sur le marché des transferts de belles sommes. Car les joueurs dont le club de la capitale a besoin pour passer un palier ne sont pas bon marché et vont coûter relativement chers.

Selon les informations de L'Equipe, le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà fixé son budget pour le marché des transferts à venir. Une somme comprise entre 60 et 80 millions d'euros, susceptible d'évoluer en cas de ventes de joueurs. Une somme bien loin des ambitions annoncées par certains. La Coupe du monde 2022 se profilant à grands pas, des rumeurs avaient enflé concernant la volonté des Qataris d'investir massivement pour remporter la C1 avant cette échéance.

Entre 80 et 100 millions de ventes ?

Avec cette enveloppe, il sera compliqué pour le PSG de se renforcer à plusieurs postes. En effet, rien qu'Achraf Hakimi, à lui seul, devrait engloutir l'ensemble de cette enveloppe mercato, puisque le latéral de l'Inter Milan coûtera au moins 60 millions d'euros selon les derniers sons de cloches. Néanmoins, le PSG reste ambitieux et compte sur ses ventes pour augmenter ce montant. En effet, selon L'Equipe, le club de la capitale mise sur des ventes rapportant entre 80 et 100 millions d'euros.

Sarabia, Herrera, Bakker, Dagba, Kehrer, Diallo, Kurzawa voire Paredes bénéficient d'une valeur marchande qui pourrait aider à renflouer les caisses, mais pour la plupart de ses joueurs elle est aujourd'hui inférieure au prix investi par le PSG quand ils les ont acheté. Il est donc difficile de voir le PSG faire des folies cet été sur le marché des transferts. Reste à voir la stratégie qui sera adoptée par le club de la capitale, s'ils recruteront plusieurs joueurs à bas prix ou un seul au prix fort.

Comme l'ensemble des clubs européens, le Paris Saint-Germain a été touché par la crise financière en raison de la pandémie de Coronavirus. Certes, le PSG n'est pas aux abois financièrement, mais ce n'est pas le moment pour lui d'investir à tout va sans compter. Les supporters du PSG attendent de pied ferme de voir ce que leurs dirigeants leur réservent sur ce marché des transferts, et le PSG ne devra pas se tromper pour bien figurer en C1 la saison prochaine.