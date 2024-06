PSG, le message provocateur de Nasser Al-Khelaifi à Mbappé

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a envoyé samedi, un message provocateur à Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain cet été. L’international français a annoncé son départ du club il y a quelques semaines, deux jours après l’élimination du club parisien en Ligue des Champions. Alors qu’il a aura passé sept ans dans la capitale française, le Bondynois ne part pas en étant en bons termes avec la direction francilienne et surtout avec le président, Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier lui a même envoyé un message cinglant, ce samedi.

Nasser Al-Khelaifi satisfait de la saison du PSG

Le PSG a réalisé une campagne 2023-2024 impressionnante. Pour la première saison de Luis Enrique sur le banc, le club parisien a raflé tous les titres nationaux dont le Trophée des Champions, la Ligue 1 et surtout la Coupe de France, trois ans après son dernier sacre. Mais les Parisiens n’ont pas pu atteindre la finale de la Ligue des Champions, leur plus grand objectif de la saison, en se faisant éliminer par le Borussia Dortmund en demi-finale. Malgré cet échec sur la scène continentale, Nasser Al-Khelaifi estime que le PSG a réalisé une très grande saison.

L'article continue ci-dessous

imago images

« Nous avons réalisé une saison incroyable. Il nous a manqué seulement deux matches pour remporter le gros trophée (la Ligue des champions), c’était une super saison. Plus que ce que l’on en attendait. Parce que nous avons fait beaucoup de changements », a déclaré le président parisien en marge du comité exécutif de l'Association européenne des clubs (ECA).

Le message cinglant d’Al-Khelaifi à Mbappé

Le Paris Saint-Germain a donc bouclé une saison de plus sans remporter la Ligue des Champions. Pourtant, le club fait d’énormes investissements ces dernières saisons dans ce sens avec notamment les recrutements de Neymar, Messi et surtout de Kylian Mbappé. Au moment où ce dernier quitte aussi le club et devrait signer son contrat avec le Real Madrid en début de semaine, Nasser Al-Khelaifi rappelle que la star du club, c’est le collectif.

Getty

« Avec tout le respect que je porte à Messi, Neymar, Mbappé aujourd’hui et à ce qu’ils ont fait pour le club, je leur souhaite le meilleur dans leurs nouveaux défis, mais en tant que club, la star, c’est le collectif. L’équipe, le staff, le patron et l’entraîneur, ils sont la star », a lâché le dirigeant qatari.