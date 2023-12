PSG, le message poignant de Marquinhos aux supporters

Le défenseur du PSG, Marquinhos a envoyé un message aux supporters à l’occasion de la reprise de l’entrainement, samedi.

Le PSG a fait son retour à l’entrainement vendredi pour préparer sereinement le Trophée des Champions avec Toulouse FC le 03 janvier prochain. A l’occasion, plusieurs acteurs du club ont accordé un entretien au site officiel du club. Ainsi, à l’instar de l’entraineur, Luis Enrique, la veille, le capitaine, Marquinhos a également laissé un émouvant message aux supporters du PSG.

Après Luis Enrique, Marquinhos salue les supporters du PSG

Champion d’automne en Ligue, qualifié en 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG a terminé l’année 2023 sur une bonne note. Mais, tout n’a pas été parfait pour les hommes de Luis Enrique, qui ont eu du mal à dérouler en Ligue et se sont qualifiés difficilement au prochain tour de la C1. Pourtant, même dans les situations les plus critiques, les Parisiens avaient toujours le soutien de leurs supporters. Un geste salutaire sur lequel est revenu Marquinhos samedi.

« Le Parc c'est notre force. On se sent bien et très confiant quand on a nos supporters avec nous, avec cette ambiance de fou durant tous les matches de poules à la maison. Même à l'extérieur ils étaient là, mais le Parc ça reste spécial. On est costaud, on est fort, on a fait deux bons résultats, et puis ce but à la dernière seconde contre Newcastle, ça montre la force de cette ambiance au Parc des Princes et de nos supporters. Je pense que commencer une saison européenne avec un tifo merveilleux (contre Dortmund, ndlr) et une ambiance folle, on le sent à chaque ballon qu'ils sont présents, à nous pousser à chaque fois. C'est ce qui montre notre force, il faut que ce soit comme ça tout le temps, c'est très important d'avoir cette force supplémentaire avec nous », a déclaré le Brésilien, dithyrambique envers les supporters du PSG.

Marquinhos prévient (encore) la Real Sociedad

Qualifié en 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sera aux prises avec la Real Sociedad en février-mars 2024. Marquinhos a saisi l’occasion pour revenir, une fois encore, sur la recette pour se défaire des Basques. « Nous allons avoir deux matches importants, mais nous connaissons notre force à la maison. Pour ce premier match qui sera à domicile, il faudra vraiment pousser, être confiant, mettre tout en œuvre pour décrocher un très bon résultat. Parce que c'est aussi notre force », a ajouté le capitaine du PSG avant d’évoquer son rôle avec les jeunes au sein de l’effectif cette saison.

« Je trouve ça très bien d'avoir une équipe jeune, qui malgré la jeunesse a beaucoup de caractère et de talent. Je pense que le coach forme très bien les jeunes joueurs. Nous étions la 3e équipe la plus jeune de la phase de poules de Champions League, et en tant que capitaine, je veux les aider au maximum. J'essaye de leur transmettre l'expérience que j'ai accumulé en jouant cette compétition ici depuis 10 ans. Je serai toujours là pour eux, je crois que tous les jeunes joueurs se sont sentis très à l'aise depuis leur premier match », a confié Marquinhos.