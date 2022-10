PSG : Le joueur que Mbappé a exigé et pas obtenu dévoilé

Révélé : Le joueur que le PSG n'a pas réussi à faire signer pour rendre Mbappé heureux

Kylian Mbappé veut quitter le PSG cinq mois seulement après avoir signé un nouveau contrat mirobolant, et les promesses non tenues et les joueurs non signés en seraient en partie la raison. Mbappé était proche de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison dernière, et les préparatifs de sa présentation au Santiago Bernabeu étaient déjà en cours.

Mais il est finalement resté au Paris Saint-Germain. Le président français Emmanuel Macron a même adressé une pétition au jeune attaquant, qui s'est finalement laissé convaincre par une indemnité de signature de 100 millions d'euros et 50 millions d'euros par an jusqu'en 2025.

La décision de Mbappé était également motivée par le fait qu'il allait avoir un droit de regard sans précédent sur la direction sportive du club, dont l'une des pierres angulaires était de se débarrasser de Neymar, qui a manqué tous les matchs du mois de mars pour l'anniversaire de sa sœur et qui était considéré comme une influence perturbatrice sur le vestiaire.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a publiquement critiqué Neymar avant la nouvelle saison, mais le club n'a pas réussi à vendre le Brésilien à Chelsea et à la Juventus, et il est resté, son contrat ayant été prolongé jusqu'en 2027 en juillet.

Le nouvel entraîneur Christophe Galtier - qui avait le soutien de Mbappé - a depuis instauré un système 3-4-2-1 qui semble tirer le meilleur de "MNM" avec Lionel Messi et Neymar placés derrière Mbappe.

Au grand dam de Mbappé, c'est Neymar qui brille le plus cette saison, avec 11 buts et 9 passes décisives, à raison d'un but par heure de jeu. Le Français s'est publiquement plaint de jouer devant, et il a été largement rapporté que l'absence d'un numéro 9 le frustrait.

Mais il s'avère qu'Aurélien Tchouaméni est le joueur pour lequel Mbappe s'est senti le plus déçu.

"La première recommandation de Mbappé en termes de renforts était Tchouameni", rapporte le quotidien sportif espagnol Marca. "Mais il était déjà engagé avec le Real Madrid. La situation actuelle, avec Mbappé et Neymar dans le même vestiaire, semble irréconciliable."

Tchouameni a rejoint le Real en provenance de l'ancien club de Mbappé, Monaco, dans une transaction de 100 millions d'euros en juin, et maintenant Mbappé semble vouloir rejoindre son coéquipier français au Bernabeu