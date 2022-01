PSG : le groupe parisien sans Messi pour le choc contre l’OL

C’est un choc qui n’en a que le nom. Entre les mesures gouvernementales limitant la jauge à 5000 supporters, des absences liées au Covid-19 et la Coupe d’Afrique et le niveau insuffisant de l’Olympique Lyonnais, la rencontre entre l’OL et le PSG n’a pas vraiment l’onde de choc que devrait avoir ce match.

Après avoir été pas mal touché par le Covid-19 au moment de sa reprise, l’OL avance avec un effectif plutôt complet pour accueillir le leader qu’est le PSG. Dans le club parisien, la liste des absences est plutôt longue. Comme annoncé par Mauricio Pochettino, Lionel Messi n’est pas du voyage.

Première pour Franchi en L1

Rentré jeudi d’Argentine après un test négatif, l’attaquant a pris du retard dans sa préparation et va donc poursuivre sa reprise comme l’a annoncé le club, en dévoilant le groupe retenu par Pochettino pour faire le voyage à Lyon.

L’Argentin n’est pas le seul absent au PSG. Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Gianluigi Donnarumma poursuivent leur isolement dû à la Covid-19 tandis que Hakimi (Maroc), Diallo et Gueye (CAN) sont à la CAN.

Toutes ces absences ont donc poussé Pochettino à devoir puiser chez les jeunes avec Simons, Michut, Bitumazala ou encore Gharbi. A noter notamment la présence du jeune Franchi qui profite de l’absence de Donnarumma pour faire sa première apparition dans le groupe parisien en Ligue 1.

Le groupe du PSG contre l’OL : Navas, Rico, Franchi, Lavallée - Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Kehrer, Dagba, Bernat, Nuno Mendes, Bitshiabu, Bitumazala - Verratti, Paredes, Herrera, Dina Ebimbe, Wijnaldum, Michut, Simons, Gharbi - Mbappé, Icardi, Yansané