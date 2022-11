PSG : le gros rappel de Nasser sur Messi

Lionel Messi est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Leo Messi en est à sa deuxième saison à Paris, après avoir rejoint les champions de France sur un transfert gratuit de Barcelone l'été dernier, ses anciens employeurs étant endettés à hauteur de 1,35 milliard d'euros.

Après une première saison difficile dans la capitale française, Messi s'est installé cette saison et a abordé la Coupe du monde avec l'Argentine avec 12 buts et 14 passes décisives en seulement 19 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG à son actif.

Messi a marqué son 92e but pour l'Argentine, un record, alors que l'Albiceleste a été battue 2-1 par l'Arabie saoudite lors de la première journée du Groupe C. Il reste l'un des joueurs les plus demandés dans le monde du football.

Un transfert à l'Inter Miami de David Beckham a été évoqué, tout comme un retour à son ancien club, le Barça, avec lequel Messi a remporté 10 Ligas et quatre Ligues des champions entre 2004 et 2021, mais le PSG est confiant de le garder.

"Il est avec nous", a déclaré le président du club Nasser Al-Khelaifi à Jim White sur talkSPORT. "C'est un joueur du Paris Saint-Germain et il a un contrat avec nous. Il a un contrat avec nous, et nous verrons à la fin de la saison. Il est heureux à Paris."

Messi, qui a maintenant 35 ans, a admis qu'il s'agirait de sa dernière Coupe du monde avec l'Argentine, mais il ne s'est pas engagé sur son avenir en club.

"Cela dépendra de comment je me sens personnellement et physiquement avant tout", a-t-il déclaré récemment. "Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui pourrait se passer avec ma carrière".