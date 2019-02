PSG, le discours déterminant de Tuchel contre Manchester United

Le journal L'Equipe met en exergue le plan de Thomas Tuchel qui a permis au PSG d'assurer un succès net à Manchester (0-2), mardi.

Dans son édition de jeudi, le quotidien L'Equipe relate la méthode de Thomas Tuchel pour préparer ses hommes à plusieurs niveaux avant le choc à Old Trafford contre Manchester United. La grande force de l'Allemand aurait été son approche relationnelle tout au long de la journée, avec une volonté de transmettre "sa sérénité" et "son enthousiasme" selon le journal français, qui précise que son discours, prononcé à quatre heures du coup d'envoi de la rencontre, peut être considéré comme le moment clé de la préparation.

Mardi soir, après le match, dans les couloirs d'Old Trafford, plusieurs joueurs avaient souligné l'importance de la préparation avec le travail en amont du staff technique. "Ce n'est pas seulement Thomas Tuchel mais tout le staff qui travaille beaucoup pour nous donner beaucoup d'informations sur les équipes. On a bien contrôlé les contre-attaques, tout ce qu'il nous a dit s'est passé sur le terrain aujourd'hui. On s'est concentrés surtout sur les pertes de balle au milieu pour éviter les contres, surtout avec Pogba", avait ainsi confié Thiago Silva.

Mais cette causerie aurait bien été déterminante dans les têtes des Parisiens "Cette réunion a été très importante, sans même avoir été invité à en parler", a ainsi souligné Marquinhos dans des propos relayés par L'Equipe. "Le coach nous donne la stratégie. Il analyse beaucoup les adversaires, détecte leurs points forts et leurs points faibles, et nous explique comment procéder. Cette fois, il a commencé par la dimension défensive, en soulignant les qualités de l'attaque de Manchester et sa rapidité en contre. Il a insisté sur le fait de ne pas perdre trop vite le ballon une fois qu'on l'avait récupéré au milieu".

Le Brésilien avait confié en zone mixte à quel point l'influence de son entraîneur avait été bénéfique pour son jeu. "Le coach m'a fait beaucoup confiance. Il a vu des choses en moi que je ne voyais pas. Aujourd'hui j'essaye de grandir de plus en plus. Je suis disponible pour l'équipe. C'était un travail important aujourd'hui, on connait le milieu de Manchester United, notamment Paul Pogba. Je suis content de ce qu'on a fait, et de ce que j'ai fait. Marco faisait tellement d'efforts, Dani aussi. Ca a été un duel individuel contre Pogba, mais aussi collectif. Tout ce qui a été important pour changer, c'est la mentalité, le caractères sur le terrain. Le talent on l'avait on le savait. Même sans notre meilleur joueur on a fait un énorme match. Il faut analyser tout ça. Mais rien n'est gagné. Il reste encore un match à la maison sur notre terrain, on connait, il faudra faire le travail pour accéder à la prochaine phase".