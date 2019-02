Manchester United-PSG 0-2 - Toutes les réactions en zone mixte

Retrouvez toutes les réactions des Parisiens après la très belle victoire à Old Trafford contre Manchester United (0-2).

Kylian Mbappé (attaquant du PSG, RMC Sport) : "Match parfait ? Non c'est bien, parfait c'est la qualif, c'est gagner, on est content, mais on est qu'à la mi-temps, on va continuer à bien se préparer. Les 20 dernières minutes on a eu un creux physique, on va bien se préparer pour aller chercher la qualif. C'était un système nouveau, on n'avait pas l'habitude, on avait beaucoup de milieux, pas d'attaquants. D'habitude on joue avec pas mal d'offensifs, il fallait un peu d'adaptation même si en C1 en général ça se paye. On est revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. On savait qu'ils voulaient augmenter le rythme et nous mettre un but à domicile, c'est nous qui l'avons fait et on est content. Tuchel m'a dit que j'allais toucher moins de ballons que d'habitude, que je ne devais pas trop décrocher, c'est un peu plus difficile, mais on a gagné, j'ai marqué un but c'est bien. Frustré ? Non j'aurais pu mettre un troisième et terminer ça. Mais on se prépare pour le retour. Il faut arrêter d'avoir peur. Neymar est important, Cavani fondamentale, mais il faut nous soutenir. On va soutenir Lyon la semaine prochaine, il faut que le football français aille loin en Coupe d'Europe, mais il faut arrêter d'avoir peur. On est bons".

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG) : "C'est fou, c'est incroyable, surtout dans un stade pareil et dans une ambiance pareille, marquer devant le kop... Je n'avais pas l'habitude, je ne savais pas ce que c'était que cette sensation, ce soir je la ressens et avec la victoire au bout c'est le plus important. Mon but ? Pas facile, hein ? (rires). Plat du pied, sécurité ! Mon premier en pro, j'en suis très fier ce soir. Une revanche pour Di Maria ? On sait qu'Angel c'est un grand joueur, qu'il a l'habitude de ce genre de contexte mais il a démontré qu'il avait qualité pour faire de grandes performances".

Presnel Kimpembe raconte son premier but : "Instinct du buteur frère !" #MUNPSG pic.twitter.com/kSG6GOtyDQ — Sabrina BELALMI (@SabrinaBelalmi) 12 février 2019

Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG) : "On est très heureux ce soir, fier de notre équipe, de notre coach, de nos supporters. C'est une soirée magique. Ce n'était pas facile avec toutes les blessures. On a une grande équipe, avec de grands joueurs. Je suis très fier, c'est un match parfait ce soir. On a du caractère ce n'est pas facile de jouer ici contre Manchester United, une des meilleures équipes du monde, ils ont pas perdu depuis deux mois, on a fait un grand match, notre situation n'était pas facile. Je suis fier de nos joueurs, ils ont montré un grand caractère, une grande personnalité. C'était très important ce match, on croit à la victoire. Je remercie les supporters, on a besoin de tout le monde, de tous les Français. On a un match le 6 au Parc, ce n'est pas fini, il y a la 2ème mi temps chez nous. Il faut être concentré, ce n'est pas fini encore. On a besoin d'attaquer chez nous, on ne peut pas défendre. Il faut faire un grand match chez nous aussi, ce n'est pas fini encore. Il faut faire la même chose, le même match. Gagner chez nous c'est l'objectif. Oui c'est très important d'avoir gagné ici, l'année dernière on a perdu, c'est une magnifique situation là. C'était pas facile de gagner ici, c'est un grand avantage pour nous, Manchester United n'a pas marqué, mais comme je l'ai dit ce n'est pas fini encore".

Nasser Al-Khelaifi, tout sourire après la victoire du #PSG. Son équipe a montré du caractère pic.twitter.com/YUNVzf03Ir — Goal France (@GoalFrance) 12 février 2019

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, RMC Sport) : "Je pense que nous avons fait un très bon match, très concentré, on a joué avec un bon mix entre une défense serré et agressive, attentive mais aussi en étant relaché, cool. On a contrôlé le match avec notre dispositif et la possession de ballon. En 1ère période on a perdu trop de ballons faciles, mais en deuxième mi temps on a été excellent. Félicitations à mon équipe, on a été excellent. Mais c'est la mi-temps, on a gagné oui, mais on doit encore jouer au Parc des Princes. Ce que j'ai dit à Verratti ? Ce n'est pas nécessaire de forcer la solution, elle va arriver quand on joue facile, vite simple. Quand on change de côté. Nous avons été trop vite vers l'avant, nous avons trop forcé la solution. Nous devions améliorer ça et le faire bien. Satisfait du match de Mbappé ? Oui, très satisfait, c'était nécessaire que lui et Draxler soient proches pour fermer l'espace à Matic. Être resserré en défense avec les 10 joueurs. Il était toujours attentif, c'était pas facile pour lui en première période. Il a joué sur sa vitesse, fait la différence et il a été patient. C'était très important. Il a eu la possibilité de marquer un deuxième but pour faire 3-0. Pas besoin d'acheter un milieu avec Marquinhos Verratti ? Les deux sont superbes, ils sont incroyables, mais on ne peut pas jouer une saison avec deux joueurs en milieu de terrain, c'est comme ça, dans un club comme le Bayern ou le PSG. On joue dimanche contre l'ASSE et c'est nécessaire de gagner. Et puis si on perd un défenseur central, il restera pas beaucoup de joueurs de cette qualité. Avec Marco et Marquinhos c'est super".

Marquinhos (défenseur du PSG, RMC Sport) : "Un match parfait ? Oui c'était une performance énorme, j'aime quand ils jouent comme ça, avec le caractère, la bonne mentalité, il n'y a pas eu une personne qui a pas tout donné sur le terrain. Il ne fallait pas avoir de regret. On a tout laissé sur le terrain, il fallait tout donner. Le résultat est très important avant le match retour. Le coach m'a fait beaucoup confiance. Il a vu des choses en moi que je ne voyais pas. Aujourd'hui j'essaye de grandir de plus en plus. Je suis disponible pour l'équipe. C'était un travail important aujourd'hui, on connait le milieu de Manchester United, notamment Paul Pogba. Je suis content de ce qu'on a fait, et de ce que j'ai fait. Marco faisait tellement d'efforts, Dani aussi. Ca a été un duel individuel contre Pogba, mais aussi collectif. Tout ce qui a été important pour changer, c'est la mentalité, le caractères sur le terrain. Le talent on l'avait on le savait. Même sans notre meilleur joueur on a fait un énorme match. Il faut analyser tout ça. Mais rien n'est gagné. Il reste encore un match à la maison sur notre terrain, on connait, il faudra faire le travail pour accéder à la prochaine phase".

Marquinhos, homme fort du PSG à Old Trafford qui explique comment il a muselé Pogba #MUNPSG pic.twitter.com/ZhQa0iPENp — Goal France (@GoalFrance) 12 février 2019

Ole Gunnar Solskjaer (entraîneur de Manchester United) : "Je pense que le premier but est toujours très important dans un match. Qu'il soit inscrit sur corner c'est décevant pour nous mais on n'a pas réussi à avoir la mainmise sur le jeu. Il y a eu beaucoup de centres dans la surfaces mais ils ont réussi à tout repousser. Il faut tirer les enseignements de cette rencontre, Paris est vraiment une excellente équipe. Sur le deuxième but, on voit toute la qualité de Mbappé. Il faut tirer de l'expérience de ça, Paris a plus d'expérience que nous, nous avons une équipe jeune. Bien-sûr ça a toujours à voir avec la tactique, mais il y a les qualités individuelles des joueurs. Le corner, ce n'est pas de la tactique, et il y a cette course de Mbappé qui n'est pas tactique. Pogba ? Il a essayé de faire écran, Alves a été rapide, il ne pensait pas faire mal, je ne comprends pas le carton. Nous n'allons pas abadonner, Manchester United n'abandonne jamais, nous allons donner toute notre énergie".

Julian Draxler (milieu offensif du PSG) : "On a joué avec nos qualités, la deuxième mi temps c'était encore mieux, c'est mérité. C'est un bon résultat. Bien sûr, Mbappé est toujours dangereux, c'est important qu'il soit là aujourd'hui parce qu'on a joué sans Neymar, sans Cavani, il a fait un grand travail aujourd'hui, il a travaillé pour l'équipe et en plus il a marqué. Même avec Cavani et Neymar on joue en équipe, ce sont des joueurs de classe mondiale, on est encore mieux avec eux. On a mérité de gagner aujourd'hui. On a gagné ici c'est difficile, mais il y a un deuxième match chez nous à Paris, il faut finir le travail là bas. Les supporters ? C'était incroyable, déjà à l'échauffement il y avait beaucoup de monde ici. C'était incroyable, ça nous a aidé beaucoup. C'est une bonne ambiance, mais aujourd'hui j'ai que entendu les supporters du PSG. Ca reste un match, il faut gagner partout pour gagner des choses importantes. C'est toujours quelque chose de spécial de jouer ici, mais on était concentré sur le match. Tactiquement, on a été très bien. Toute l'équipe fait confiance à Tuchel, il doit être content avec nous. Contre Pogba c'est difficile, mais Marquinhos a bien joué sans et avec ballon. Peut être il préfère être défenseur, mais il est très bon à ce poste. Il a très bien travaillé pour l'équipe. Paul a fait un bon match aussi, c'est toujours difficile de l'arrêter, mais il sera pas là au retour, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour moi c'est le meilleur joueur de Manchester United".

L'article continue ci-dessous

Gianluigi Buffon (gardien du PSG, RMC) : "Oui c'est vrai pour moi c'est indispensable de vivre cette émotion, la partager avec mes coéquipiers. Ce match était important, je suis content de tout le monde, même pour les joueurs blessés, pour Neymar, je pense que si nous passons ce tour, nous pouvons faire une grande Ligue des champions".

Thiago Silva (défenseur du PSG) : "Le collectif a bien marché aujourd"hui. Défensivement, on a été très solides. Et après offensivement, vous savez qu'on a beaucoup de qualités même sans Neymar et Cavani. On a mérité ce résultat aujourd"hui mais il faut continuer, ce n'est pas fini. Ce n'est pas seulement Thomas Tuchel mais tout le staff qui travaille beaucoup pour nous donner beaucoup d'informations sur les équipes. On a bien contrôlé les contre-attaques, tout ce qu'il nous a dit s'est passé sur le terrain aujourd'hui. On s'est concentrés surtout sur les pertes de balle au milieu pour éviter les contres, surtout avec Pogba. Marqui a fait un match incroyable aujourd'hui. La zone de Marquinhos était la zone de Pogba mais ce n'était pas un marquage individuel. Devant, Kylian, Drax et Di Maria ont fait la différence. C'est une vraie satisfaction en tant que capitaine parce que les gens, parfois, parlent beaucoup. J'étais aussi énervé parce que récemment on a commencé à prendre beaucoup de buts faciles, mais si on joue comme ça, on peut faire de bonnes choses, c'est pour ça que je dois féliciter tout le monde. On doit respecter cette équipe parce que c'est pas fini. A la fin du match j'évite en général de parler mais aujourd'hui c'est important parce qu'on peut croire que c'est déjà fini. Non, il fait gagner le match et oublier ce qu'il peut se passer les autres années".

Propos recueillis par Sabrina Belalmi, à Old Trafford