PSG - Le Bayern ? Déjà "de l’histoire ancienne" pour Kehrer

Deux semaines après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Thilo Kehrer semble avoir digéré.

Titulaire lors de la finale de Ligue des Champions perdue par le PSG face au (0-1) il y a maintenant deux semaines, Thilo Kehrer n’avait pas caché sa déception au coup de sifflet final. Aligné au poste de latéral droit, l’Allemand avait terriblement souffert face à Kinglsey Coman.

Mais deux semaines se sont écoulées depuis ce coup de tête vainqueur du Bavarois, et Kehrer semble avoir digéré la défaite, lui qui a pu se changer les idées avec l’ face à l’ (1-1) jeudi.

Kehrer aurait aimé "un peu plus de chance"

"Bien sûr, j'ai été très déçu juste après la finale et dans les jours qui ont suivi, nous avions tout donné et essayé", s’est d’abord rappelé le défenseur parisien dans des propos rapportés par Maxifoot.

"Les Bavarois avaient plus de possession de balle, plus de contrôle sur le jeu, plus d'occasions. Peut-être aurions-nous pu avoir un peu plus de chance, mais c'est maintenant de l'histoire ancienne", a tranché l’ancien de , qui repartira à l’assaut de la C1 avec Paris cette saison.