PSG : Le Barça convoite ce milieu de terrain

En quête d’un renfort au milieu de terrain, le FC Barcelone lorgne du côté du PSG pour réaliser un transfert l’hiver prochain.

Alors que son coéquipier Warren Zaïre-Emery devrait prolonger son contrat au PSG, Fabian Ruiz pourrait bien plier bagage dès cet hiver pour un déménagement en Catalogne. Le FC Barcelone, en quête de renforts pour son entre-jeu, se positionne comme un candidat sérieux pour accueillir le talentueux milieu ibérique.

Fabian Ruiz convoité par Barcelone

Mundo Deportivo a annoncé ce vendredi que Fabian Ruiz était prêt à tourner la page du PSG en raison de son statut de remplaçant. Avec seulement trois titularisations en cette saison, il est clair que le joueur espagnol aspire à des horizons plus prometteurs. Bien que le FC Barcelone soit déjà doté de milieux de terrain de qualité, dont Ilkay Gundogan, Pedri, Gavi, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, et Sergi Roberto, la volonté de renforcer cette zone du terrain se comprend. Les blessures fréquentes de Pedri, la jeunesse de Fermin Lopez et la vieillesse de Romeu créent un besoin évident de renfort.

30 millions d’euros pour Ruiz

Le principal défi pour le FC Barcelone réside dans le coût du transfert. Bien que Fabian Ruiz soit actuellement évalué à 30 millions d'euros par Transfermarkt, il semble peu probable que Barcelone accepte de débourser une somme aussi élevée pour un joueur destiné à être un remplaçant ou un joueur de rotation. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait initialement dépensé 23 millions d'euros pour acquérir le joueur de 27 ans en provenance de Naples.

Ruiz est un milieu de terrain talentueux et polyvalent, a la capacité de s'adapter à divers styles de jeu. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à briser les lignes en font un atout précieux pour toute équipe. Si le FC Barcelone réussit à attirer le joueur espagnol, il apporterait une profondeur et une qualité supplémentaires à leur effectif déjà talentueux.

Le club parisien pourrait choisir de conserver le joueur pour le reste de la saison. En outre, le joueur lui-même devra peser les avantages et les inconvénients d'un éventuel déménagement vers le FC Barcelone, car il pourrait faire face à une concurrence féroce au sein de l'effectif catalan.