PSG : Landreau veut que Pochettino reste au club

Éliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid en début de mois, le Paris Saint-Germain vit une fin de saison tendue en interne. Le club francilien, qui se dirige pourtant vers son 10e titre de Champion de France, est un club à la dérive. Et cela se ressent sur le terrain. Dimanche, Paris a été humilié à Monaco (3-0), affichant des signes de renoncement.

Landreau au chevet de Pochettino

Pointé du doigt par de nombreuses critiques, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire de vieux os sur le banc du PSG, alors que de grands noms sont annoncés pour le remplacer. L'Argentin peut toutefois compter sur un soutien : celui de Mickaël Landreau, ancien portier du Paris Saint-Germain, aujourd'hui consultant pour la chaîne de télévision Canal+.

"J’aimerais qu'il reste à Paris, qu’il prolonge et qu’il décide avec qui et comment. J’estime, qu’aujourd’hui, il n'y a aucun entraîneur qui a le pouvoir à Paris. Et moi, j’aimerais qu’on l’écoute et qu'il dise : 'OK, moi j'ai envie jouer comme ça, j’ai besoin de joueurs comme ça. Laissez-moi deux ans, je vais vous gagner toutes les compétitions.' Vous voulez quoi ? Qu’il parte dans un autre club et qu’il soit champion d’Europe ? Comme Tuchel, Emery et Ancelotti... D’ailleurs, ils sont tous les trois en quarts de finale de la Ligue des Champions", a d'abord pesté l'ancien portier dans le Late Football Club, avant d'argumenter.

Le PSG doit lui donner les clés

"Il n’est jamais trop tard pour donner du poids au vestiaire, pour donner du poids à un entraîneur. (...) Les joueurs écouteront l’entraîneur à partir du moment où il a les clés et qu’il décide des joueurs qu’il va recruter", a ensuite ajouté Mickaël Landreau. Pour l'heure, on se dirige plutôt vers un départ de l'ancien entraîneur de Tottenham à la fin de la saison.