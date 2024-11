PSG, la terrible statistique de Dembélé, Barcola et Zaïre-Emery face au Bayern

Les mauvaises prestations des joueurs du PSG face au Bayern, mardi, donnent naissance à une humiliante statistique.

Le Paris Saint-Germain a enchaîné une nouvelle défaite en Ligue des champions, mardi soir. En effet, le club francilien a été battu par le Bayern Munich (1-0) lors de la cinquième journée de la phase de ligue. Mais les hommes de Luis Enrique rentrent sur Paris avec une statistique très humiliant.

Manuel Nuer fait mieux que plusieurs joueurs du PSG

Le Paris Saint-Germain a confirmé sa mauvaise passe en Ligue des champions avec cette nouvelle défaite à l’Allianz Arena. Avec seulement 3 buts, dont un CSC depuis le début du tournoi, le secteur offensif du club francilien est clairement défaillant. Ce qui s’est fait constater une fois encore, mardi soir, lors de la défaite contre le club bavarois.

Faisant référence aux statistiques après le match Bayern-PSG, le portier du club allemand a réussi plus de dribbles (01) que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, qui n’ont pu réussir le moindre dribble durant tout le match, sans oublier que l’ancien Barcelonais a été expulsé après 56 minutes de jeu. Pareil pour les milieux de terrain Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery, qui étaient censés faire des créations dans l’entrejeu. Ces derniers n’ont pu faire un dribble pendant le match perdu par Paris. Triste statistique pour les hommes de Luis Enrique, qui doivent impérativement faire de bons résultats lors des trois derniers matchs de C1 pour espérer une place dans les 24 premiers pour disputer les barrages.