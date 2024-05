PSG, la réponse cash de Luis Enrique sur Xavi Simons

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a évoqué le cas de Xavi Simons, samedi.

Luis Enrique était en conférence de presse samedi en marge de la rencontre du PSG contre Toulouse, dimanche. Le technicien espagnol a, bien évidemment, été confronté aux questions sur Kylian Mbappé, qui a officiellement annoncé son départ, vendredi. Mais un autre sujet, notamment celui de Xavi Simons, s’est invité à la conférence de presse. Luis Enrique n’a d’ailleurs pas mâché ses mots sur la situation de ce dernier.

Luis Enrique évasif sur l’avenir de Xavi Simons

Prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons est censé faire son retour dans la capitale française cet été. Très apprécié de Luis Enrique, la situation de l’international néerlandais reste pourtant indécise. Ces dernières heures, les médias ont révélé que le PSG négocierait le transfert définitif de Xavi Simons, qui aurait eu son mot à dire, à Leipzig. Interrogé sur l’avenir de l’ancien pensionnaire du centre de formation du Barça, Luis Enrique a botté en touche.

Getty Images

« Vous me connaissez, je n'ai jamais eu l'habitude de parler des joueurs qui ne font pas partie de l'équipe actuelle et je continue de suivre mon idée là-dessus. Il est actuellement prêté, donc je ne ferai aucun commentaire en ce qui le concerne », a lâché l’ancien coach du Barça face aux médias.

Luis Enrique s’emporte contre les médias

Kylian Mbappé et Xavi Simons n’étaient pas les seuls sujets au menu de cette conférence de presse. Luis Enrique n’a pas échappé non plus, aux questions sur l’élimination du PSG en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, mardi dernier. A la question de savoir si cela représentait un échec à ses yeux, l’ex-sélectionneur d’Espagne a lâché une réponse cinglante.

getty images

« Je ne pense pas que le mot échec sous bien traduit ou choisit. Est-ce que tu sais combien d'équipes sont présentes en Ligue des champions ? Tu ne sais pas, évidemment. L'échec se situe peut-être dans le fait que tu n'aies pas étudié combien d'équipes participent à la compétition. Passons à la prochaine question, cela nous évitera des problèmes », a-t-il pesté.