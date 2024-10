PSG, la réponse cash de Joao Neves à ses détracteurs

Paris Saint-Germain vs Strasbourg

Le milieu de terrain du PSG, Joao Neves, a répondu aux critiques sur son transfert, mardi.

Le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé un mercato très bruyant cet été. Le club s’est contenté de quatre jeunes renforts dont Joao Neves. Mais si l’international portugais donne satisfaction jusque-là, il n’est pas épargné par les critiques, notamment sur le prix de son transfert. Des commentaires auxquels le Lusitanien a répondu, ce mardi.

Le transfert de Joao Neves au PSG fait parler au Portugal

Grande pépite du football portugais, Joao Neves a fait le grand saut dans un club du top 5 européen, cet été. Courtisé également par Liverpool, le milieu de terrain de 20 ans a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le club de la capitale a déboursé un montant d’environ 60 millions d’euros pour chiper le crack lusitanien au Benfica Lisbonne. Mais si Joao Neves connait des débuts prometteurs avec le PSG cette saison, son transfert continue de faire jaser du côté du Portugal.

Joao Neves s’en fout royalement des critiques sur son transfert

En effet, certains reprochent au Benfica Lisbonne d’avoir laissé partir beaucoup trop rapidement l’un des meilleurs talents du football portugais. D’autres, quant à eux, estiment que le prix du transfert de Joao Neves ne reflète pas son potentiel et qu’il aurait dû être vendu bien plus cher. Mais le principal intéressé n’a que faire de ses critiques sur son départ au PSG.

« En ce qui concerne les opinions, chacun a la sienne, j’ai la mienne et je vais la garder pour moi. Je ne sais pas si c’était le bon moment ou pas, le fait est que je suis arrivé et que j’ai tout donné, et si j’étais resté ici (à Benfica), cela aurait été la même chose. L’équipe (du PSG) est fantastique, elle m’a donné la confiance nécessaire pour démontrer mes qualités », a lâché Joao Neves en conférence de presse.