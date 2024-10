PSG, la réaction hallucinante de Thierry Henry après la défaite

Ancien sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry réagit à la défaite du Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a enregistré sa première défaite de la saison. Parti à Londres, ce mardi soir, pour sa deuxième sortie en Ligue des champions, le club de la capitale française a été corrigé par les Gunners d’Arsenal (2-0). Une défaite, qui a fait réagir l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry.

Mbappé a manqué au PSG, selon Titi

Premier gros coup d’arrêt pour le Paris Saint-Germain, qui était pourtant invincible depuis le début le début de la saison, toutes compétitions confondues. Difficilement tombeur de Girona FC (1-0) pour son entrée en lice, le club de la capitale a perdu son deuxième match en Ligue des champions, mardi soir. Bien qu’ils aient dominé le match, les hommes de Luis Enrique ont manqué de réalisme.

Auteur de 10 tirs contre seulement six pour Arsenal lors de ce choc pour le club champion de France, le Paris Saint-Germain n’a pu cadrer que 2 de ses tentatives contre 5 pour les Gunners. Selon Thierry Henry, le PSG, depuis le départ de Kylian Mbappé, manque un joueur capable de créer le danger, même si Bradley Barcola fait de son mieux pour aider l’équipe.

« Oui, l’équipe est équilibrée, ils ont eu la possession (65%)… mais c’est à peu près tout. Et ce n’est pas suffisant. Tu n’as plus ce joueur (Kylian Mbappé, Ndlr) qui fait basculer le match que tu avais auparavant. Tu vois qu’il y a une idée, que les joueurs savent quoi faire. Mais quand ils s’approchent de la surface, à l’exception de Barcola qui a tenté des choses, on n’a pas vu grand-chose. C’est normal qu’en ce moment, Arsenal batte le Paris Saint-Germain à domicile, surtout cette équipe du Paris Saint-Germain. Sans vouloir manquer de respect au Paris Saint-Germain », a déploré l’ancien joueur de Monaco et d’Arsenal au micro de la chaîne CBS pour laquelle il est consultant.