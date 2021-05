PSG, la promesse de Julian Draxler

L'international allemand a affiché ses ambitions après sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2024.

Julian Draxler va continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. En fin de contrat cet été, l'international allemand a prolongé son contrat avec le club de la capitale pour trois ans de plus, soit jusqu'en juin 2024. Arrivé en janvier 2017 en provenance de Wolfsbourg contre la somme de 36 millions d'euros, l'ailier allemand a alterné le bon et le moins bon depuis son arrivée au PSG, ne parvenant pas à s'imposer durablement dans le onze de départ.

Néanmoins, Julian Draxler a connu un renouveau depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino au début du mois de janvier à la tête de l'équipe première. L'international allemand a notamment eu la confiance de l'entraîneur argentin lors des grands matches de Ligue des champions, étant aligné d'entrée de jeu face au FC Barcelone, au match retour, face au Bayern Munich et en demi-finale retour face à Manchester City. Du haut de ses 27 ans, Julian Draxler arrive à maturité et doit désormais montrer tout le potentiel entrevu chez lui lors de ses jeunes années.

Dans une interview accordée au site du PSG lors de sa prolongation de contrat, Julian Draxler a affiché son bonheur de continuer son aventure en France : "C'est une grande fierté pour moi, j'aime ce club, et la ville de Paris. C'est un bonheur de jouer avec de très grands joueurs, pour une équipe comme celle-ci. Je suis très heureux d'avoir prolongé ici. Mes objectifs ? J'espère que nous allons continuer à gagner beaucoup de trophées lors de ces trois prochaines saisons !"

"Paris verra le meilleur Draxler de tous les temps !"

L'article continue ci-dessous

"On va tout donner pour gagner des titres, comme on le fait à chaque match. Les ambitions du club sont devenues une réalité. Nous avons disputé une demi-finale de Champions League cette saison, et une finale la saison passée. Nous avons beaucoup progressé, et même si nous avons connu des hauts et des bas, le projet est très beau et je suis heureux de pouvoir continuer ici", a ajouté l'international allemand.

Julian Draxler fait une promesse aux supporters du PSG concernant ses futures prestations : "Je joue beaucoup plus depuis quelques semaines, et c'est important pour moi de pouvoir garder le rythme et de disputer les matches. Je me sens très bien, et cela se voit sur la fin de saison. On va avoir une meilleure préparation cet été que l'année dernière, on espère que tout le monde sera prêt et que Paris verra le meilleur Draxler de tous les temps !"

L'ailier allemand est revenu sur le parcours européen du Paris Saint-Germain cette saison : "Il faut mériter de jouer cette compétition et d'atteindre ce niveau-là. Il ne faut jamais lâcher, il faut avoir envie de gagner plus que les autres pour y arriver. Rien n'est jamais acquis et nous devons continuer de travailler dur pour continuer à progresser. C'est aussi pour cela que je voulais absolument rester".