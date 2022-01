PSG : La grosse dispute entre Neymar et son père

Ce mardi en France, Netflix a mis en ligne une mini série sur le phénomène Neymar. Cette série retrace la vie et la carrière de l'international brésilien, de ses débuts à Santos en passant par le FC Barcelone jusqu'à ses années au Paris Saint-Germain. Aucun moment de la vie de Neymar n'est éludé, y compris les plus compliqués comme ses blessures, son transfert au PSG où encore son retour avorté au FC Barcelone.

Neymar : "Tu me cries dessus, je n’aime pas ces discussions avec toi"

Mais le moment le plus douloureux de la vie de Neymar a certainement été celui où il a été accusé de viol au Brésil. En 2019, la mannequin, Najila Trindade, a accusé l'attaquant du PSG de l'avoir violé, ce qui s'est avéré faux par la suite. Cette affaire a provoqué une énorme tension au sein du clan Neymar, notamment entre Neymar Jr et Neymar Sr. Le numéro 10 du Brésil ne supporte plus la présence de son père, omniprésent depuis le début de sa carrière. Et si son père peut entendre ce point, il appelle son fils à être plus responsable en son absence.

"Je veux que tu comprennes que tu n’as plus à courir de risques. Ce que je t’ai dit, c’est que s’il t’arrive quelque chose, ma préoccupation, c’est que tout notre travail pour bâtir ton image sera perdue. Je ne peux pas être toujours à tes côtés. C’était le cas avant et tu aimais ça. Mais tu ne veux plus de moi. Mais quelqu’un doit te protéger. C’était comme ça avant mais ce n’est plus le cas. Pourquoi ?". Neymar a commencé à dire: ‘Allez, c’est ma vie. Je ne suis pas le fils à papa. Mon père ne contrôle pas ma vie. Ce n’est pas mon objectif’. "Mon fils a été accusé de viol. Je suis énervant mais protecteur", a rétorqué le père de l'ancien du FC Barcelone.

Neymar Sr : "L'arrogance, c'est moche"

Agacé par les propos de son père, Neymar a vidé son sac : "Je vois, mais je n’aime pas comment tu parles aux gens. Je ne parle pas de ce qui vient d’arriver. Je suis contre, tu es trop agressif. Je vois que ça arrive à tout le monde. Mes amis, mes gardes du corps, tes employés. J’en suis le témoin. C’est ça le problème. Si je me trompe, j’essaie d’avoir un débat sain".

"J’essaie de m’amuser mais je n’y arrive jamais. C’est mon combat. Tu dis que je fais beaucoup de conneries. Tu me cries dessus, c’est un exemple. Tu n’aimes pas être contredit. Je n’aime pas ces discussions avec toi. Mais on doit se parler. Je préfère accepter ce que tu dis pour éviter les conflits. Je n’aime pas les conflits", a ajouté le numéro dix brésilien.

Neymar Sr a ensuite repris la parole pour en remettre une couche après de son fils et clôre le débat : "L’arrogance, c’est moche. Tu sais ce que veut dire arrogance? C’est quand tu n’écoutes pas. Tu dis: ‘c’est mon avis’. Je te demande d’être humble. Quand je réalise que tu n’écoutes plus, je m’inquiète. Quand on n’écoute personne, on tombe dans des pièges qui ont été placés autour de soi. Je n’ai pas envie de pleurer, pas après tout ce chemin. Dans dix ans, tu n’auras plus de carrière. On aura fait notre boulot. Je vais me reposer, tu reprendras tout ce qu’on a construit. Pas de douleur, pas de souffrance."