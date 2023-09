PSG : La grosse annonce autour de Kylian Mbappé

C’est la panique au PSG autour de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens s’inquiètent pour leur joyau.

Sorti sur blessure lors de la belle victoire du PSG contre Marseille (4-0) dimanche au Parc des Princes, Kylian Mbappé devrait rapidement rejouer. Le natif de Bondy a juste ressenti une petite douleur comme l’a révélé son entraîneur Luis Enrique à l’issue du match de dimanche. Mais les informations venant d’Espagne ne sont pas de nature à rassurer les dirigeants parisiens.

Mbappé, n’est pas blessé

Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. L’ailier de 24 ans ne souffre d’aucune blessure malgré sa sortie lors du match de ce dimanche contre Marseille à en croire Enrique.

« Kylian, ce n’est pas un problème très sérieux mais il y a de la douleur et c’était difficile de jouer avec. Je pense que c’était plus malin de sortir du terrain mais rien de grave, ça va bien. C’était un coup et finalement il va bien. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est, mais c’était un coup, il a eu une douleur. Mais je pense que ça va aller pour lui. C’était mieux de ne pas prendre de risque », a déclaré le coach en conférence de presse. Si les dirigeants parisiens se réjouissent de la bonne santé de Mbappé, ils apprécient néanmoins appréciés les récentes déclarations venues d’Espagne par rapport à l’avenir de l’international français (40 buts,71 matchs).

je suis convaincu que Mbappé sera en Liga

Javier Tebas, le président de la Liga, s'est montré confiant sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain.« Si je suis convaincu que Mbappé sera en Liga la saison prochaine ? Convaincu, non. Mais c’est une destination pour lui, c’est certain, le pourcentage de chances qu’il vienne ? Je dirais 70-80 % « a déclaré le dirigeant espagnol de la Ligue professionnelle de football sur le plateau de Movistar +.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, le capitaine de l’équipe de France refuse toujours de parapher un nouveau bail avec le club de la capitale malgré les tractations engagées par la direction du club. Le voir signer à Madrid l’été prochain ne sera pas une surprise.