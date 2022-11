PSG, la grande annonce du clan Messi

Malgré les rumeurs de la presse argentine, Lionel Messi n’aurait pas demandé à être exempté du match contre Auxerre.

Lundi soir, la rumeur venue d’Argentine a animé la toile. D’après la presse locale, Lionel Messi allait demander au Paris Saint-Germain de ne pas jouer le match qui opposera le décuple champion de France à Auxerre au Parc des Princes le 13 novembre, soit le dernier match avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2022.

Messi n’a jamais demandé à manquer le match contre Auxerre

Une rumeur qui a rapidement volé en éclats puisque, ce mardi, RMC Sport a révélé que l’international argentin (164 sélections, 90 buts) n’a jamais demandé à manquer le match face aux Auxerrois dans le but de rejoindre son équipe nationale plus rapidement avant le Mondial. Pour rappel, l’Albiceleste débutera son aventure au Qatar le 22 novembre contre l’Arabie Saoudite, après un match amical le 16 novembre contre les Émirats Arabes Unis.

Messi pourrait quand même se reposer

Malgré tout, Christophe Galtier pourrait décider lui-même de laisser le septuple Ballon d’Or au repos. Depuis le début de saison, l’ancien Barcelonais est le deuxième joueur de champ le plus utilisé par le technicien français (derrière Marquinhos) et n’a jamais débuté un match sur le banc, contrairement à Neymar et Kylian Mbappé. Il pourrait donc se voir accorder un peu de répit avant ce qui devrait être sa dernière Coupe du Monde.

Replacé dans le cœur du jeu, Messi a retrouvé des couleurs cette saison et semble enfin s’épanouir sous la tunique parisienne. Auteur de 12 buts et 13 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues, il est devenu un élément majeur du système de jeu parisien et semble plus près que jamais à briller au Mondial, seul trophée qui manque à son immense palmarès, lui qui avait échoué en finale en 2014. Il lui reste donc trois matches avec Paris avant de s’envoler vers le Golfe, face à la Juventus mercredi, à Lorient dimanche et Auxerre dimanche prochain.