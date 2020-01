PSG - La famille d'Edinson Cavani s'en mêle et attaque le club

Le père et la mère de l'attaquant du PSG ont reproché au club francilien le fait de ne pas laisser leur fils s'engager en faveur de l'Atlético.

Toujours blessé au pubis, Edinson Cavani est de nouveau absent du groupe convoqué par Thomas Tuchel pour affronter le ce mercredi soir (21h00). Si l'Uruguayen ne participera pas donc pas à cette demi-finale de , force est de constater que son entourage s'active en coulisses pour précipiter un départ vers l'Atlético de Madrid, et ce dès cet hiver, ce que refuserait pour l'instant le club francilien.

"Ils ne se comportent pas bien avec lui"

En effet, Luis Cavani, le père de l'Uruguayen, a été le premier à allumer la mèche lors de l’émission Chiringuito de Jugones, se montrant très clair quant aux intentions de l'ancien joueur de , déterminé à rejoindre les Colchoneros. "Il veut partir et est content de l’intérêt de l’ . Il veut partir parce qu’il a besoin de jouer", a en effet déclaré le père d'Edinson Cavani, estimant qu'il y a "de grandes possibilités" que son fils rejoigne la capitale espagnole.

De son côté, Berta Gómez, la mère du joueur, s'est quant à elle montrée beaucoup plus virulente dans les colonnes du quotidien AS. "Nous comprenons la position du PSG. Mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au PSG (...) Je suis en colère car ils ne se comportent pas bien. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l’Atlético Madrid", a-t-elle pesté. Pour rappel, les Anglais de Chelsea sont aussi dans la course pour s'attacher les services du Matador.