PSG : La direction reçoit un sévère tacle

Le PSG a été pris pour cible par une ancienne employée du club. Elle reproche énormément de choses à la direction du club de la capitale.

Quelques jours après son départ pour le Club America au Mexique, Kheira Hamraoui a pris la parole. La milieu de terrain de 33 ans a envoyé un cinglant message à son ancien club, le PSG.

Le PSG critiqué

Après deux saisons compliquées au PSG, marquées par son agression en 2021 et l'ouverture d'une information judiciaire, Kheira Hamraoui a décidé de quitter la France. Pour se relancer, la milieu de terrain a signé au Mexique au Club America. Dans un entretien accordé à l'AFP, elle revient sur la fin de son aventure à Paris. Pour le moins qu'on puisse dire, elle en a profité pour régler ses comptes.

Le PSG ne m’a pas soutenu

« Peut-être que le PSG n’a pas su ou voulu gérer toute cette attention médiatique pour des raisons autres que sportives. Ils ont choisi la solution de facilité en essayant de me pousser vers la sortie avant la fin de mon contrat. C’est mal connaître la lionne qui est en moi. Je suis partie la tête haute et en ayant fait la démonstration que j’étais une des joueuses majeures dans cet effectif », a lancé l’internationale tricolore ce lundi.

L’équipe de France critiquée

Hamraoui ne s'est pas empêchée de critiquer également l'équipe de France. « Mon rêve est d’y retourner un jour, même si je n’ai plus aucun espoir. J’ai été écartée avant le Mondial pour des raisons soi-disant 'sportives’. Ceux qui suivent le football féminin et son équipe de France savent à quoi s’en tenir. Là aussi, un jour, nous découvrirons, peut-être, le dessous des cartes de mon éviction, a-t-elle assuré. J’ai la conviction que si j’avais été Suédoise, Anglaise ou Espagnole, je n’aurais jamais été délaissée par ma Fédération ou mon club, comme je l’ai été après mon agression. Je l’ai déjà dit et je le répète : en France, on n’aime pas les victimes. » a confié l’ancienne joueuse du FC Barcelone et de Lyon.