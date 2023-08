PSG : La décision forte de Marquinhos pour son avenir

Alors que Luis Enrique a rouvert le débat du capitanat, l’avenir de Marquinhos au PSG est plus que jamais incertain.

La fidélité de Marquinhos au PSG n’est plus à démontrer. Arrivé au sein du club de la capitale, le défenseur brésilien est convoité chaque été par de grosses écuries européennes mais se sent plutôt bien au Parc des Princes.

Réputé pour sa vitesse gestuelle, sa rugosité et son sens aiguisé de l’anticipation, le natif de Marcos Aoas Corrêa à quelques peu perdu de sa superbe ces derniers mois. Les éliminations consécutives du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions ont remis en cause le statut de leader de l’ancien joueur de l'As Rome. Alors qu’il est lié au club jusqu’en juin 2028, la question du capitanat remise sur la table par Luis Enrique, le nouvel entraîneur parisien, risque de pousser à bout le joueur de 29 ans.

Marquinhos sur le départ ?

« Pour moi, c’est très simple : Je ne choisis pas les capitaines. Ce sont les joueurs qui choisissent. Ils votent et décident qui les représente. Il y a quatre capitaines. En tant qu’entraîneur, mon expérience me dit que ce n’est pas mon travail de choisir les capitaines. Ce serait le capitaine de l’entraîneur. Non, je veux un capitaine des joueurs » a déclaré Luis Enrique avant la rencontre du PSG contre Toulouse. Dans ce cadre, le technicien espagnol a organisé un vote à bulletin secret ce mardi pour désigner le nouveau capitaine du PSG. En attendant le résultat du vote, l’avenir de Marquinhos s’écrit désormais en pointillé. D’après les dernières informations, le défenseur parisien prendra la porte si jamais le vote n’est pas en sa faveur. Marquinhos considérerait cette situation comme un grand affront et pourrait déposer ses valises en Arabie Saoudite en guise de protestation. Selon les informations de Fabrice Hawkins, Al-Ittihad aurait déjà contacté les dirigeants parisiens au sujet du brésilien. Au sein du club de la capitale, les avis sont divergeants pour l’instant. L’avenir de Marquinhos au PSG est tributaire désormais du choix du prochain capitaine. Les prochaines aaaheures seront donc déterminantes dans ce dossier.

