PSG, l’hommage de Nasser Al-Khelaifi aux judokas français

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a rendu hommage aux judokas français après leur titre olympique, samedi.

C’est la grande fête du sport international dans l’Hexagone, cet été. La France accueille, depuis fin juillet, les Jeux Olympiques 2024. Et le football n’est pas la seule discipline qui donne le sourire aux Français. C’est le cas aussi du judo où la France a remporté la médaille d’or en équipes, ce samedi. Un sacre qui a suscité de vives réactions au Paris Saint-Germain notamment du côté du président, Nasser Al-Khelaifi.

Deux licenciés du PSG remportent la médaille d’or au judo

Le PSG peut exulter. Avant la reprise de la Ligue le 16 août prochain, le club parisien peut savourer les sacres des différentes équipes françaises aux JO et surtout ceux des judokas. En effet, le PSG compte deux licenciés parmi l’équipe de France de judo en l’occurrence, Marie-Ève Gahié et Romane Dicko. Au lendemain du sacre de Teddy Riner en individuel, ces derniers ont remporté l’or en équipe face au Japon aux côtés de la légende du judo. Un sacre qui a fait oublier à Nasser Al-Khelaifi, les difficultés du PSG sur le marché des transferts, pendant un moment.

Nasser Al-Khelaifi s’enflamme pour les judokas français

Le président du Paris Saint-Germain suit bien les équipes françaises dans ces JO. Après avoir félicité Teddy Riner vendredi suite à son sacre individuel, Nasser Al-Khelaifi a fait de même avec toute l’équipe ce samedi et en particulier aux deux licenciés du PSG.

« Je tiens à rendre hommage à l'équipe de France de judo qui a remporté une magnifique médaille d'or olympique, avec trois athlètes du Paris Saint-Germain : Marie-Ève Gahié, Romane Dicko et le légendaire Teddy Riner. Romane et Marie-Ève ont réaffirmé leur statut parmi l'élite mondiale des judokas, tandis que Teddy continue d’écrire sa propre légende et son héritage unique. Toute la famille du Paris Saint-Germain est immensément fière de leur remarquable parcours », a déclaré le président parisien.