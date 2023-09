PSG : L’émouvant hommage de Mbappé à Verratti

Après 11 ans passés à Porte d'Auteuil, Marco Verratti vient de débarquer au Qatar. Son ami Kylian Mbappé lui rend un vibrant hommage.

Entre le PSG et Marco Verratti, c'est une histoire qui appartient désormais au passé. Le PSG a officialisé le départ de son ex milieu de terrain ce mercredi. L'international italien quitte le club de la capitale pour déposer ses valises au Qatar plus précisément à Al-Arabi pour une somme de 45 millions d’euros. L'italien laisse une marque indélébile dans le cœur de Kylian Mbappé qui ne s'est pas fait prier pour rendre hommage à son désormais ex coéquipier.

Les lou anges de Mbappé à Verratti

« Un joueur et une personne d’exception. Avoir le privilège d’être à tes côtés toutes ces années aura été un plaisir immense. Ton passage ici ne sera jamais oublié ou négligé. L’un des meilleurs joueurs que j’ai pu voir. Merci mon ami, tu vas beaucoup me manquer», publie en story le meilleur buteur de l’histoire du PSG. En effet, l'international français et le hibou de Pescara entretenaient des relations chaleureuses sur le terrain et en dehors.

Verratti quitte ainsi la capitale française après 276 rencontres disputées en 11 saisons. Transféré en 2012 pour 10 millions d'euros en provenance du club de troisième division italienne Pescara, l'international italien (55 sélections) entre dans l’histoire du PSG comme l’un des grands milieu de terrain qu’a connu le club.

Sa prestance, sa combativité et son aisance technique ont été essentielles pour le PSG sur cette décennie en dépit de ses problèmes de blessures.

À Al-Arabi, club de la capitale qatari, Verratti retrouvera son coéquipier parisien Abdou Diallo, transféré plus tôt dans la saison pour 15 millions d'euros.