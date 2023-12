PSG : L’avis tranché de Lizarazu sur Luis Enrique

Bixente Lizarazu a donné son avis le travail de Luis Enrique au PSG, dimanche.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et reconverti comme consultant sportif, Bixente Lizarazu suit avec un œil avisé la Ligue 1. L’ancien international français suit par contre le PSG avec un intérêt particulier. Fort de cela, le consultant de Téléfoot a livré ses impressions sur l’équipe parisienne et son entraineur, Luis Enrique.

Bixente Lizarazu salue le travail de Luis Enrique au PSG

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique s’est imposé comme l’homme fort de l’équipe. Contrairement à ses prédécesseurs, gênés par les problèmes d’égo des joueurs dans leur travail, l’Espagnol, lui, a su créer un collectif soudé où tous les joueurs jouent pour le même objectif. C’est une réussite que Bixente Lizarazu reconnait à Luis Enrique. « Le positif déjà, c'est que lui incarne une autorité, parfois d'une manière un peu excessive, mais c'est le patron de l'équipe. On critiquait beaucoup le PSG pour un manque de collectif, on a une équipe collective, un groupe impliqué. On a aussi un style de jeu identifié, avec la volonté d'avoir le ballon. Il y a donc une évolution par rapport à la saison passée », a lancé l’ancien attaquant de l’OM.

Lizarazu révèle les limites du PSG

Cependant, tout n’est pas rose pour Luis Enrique au PSG. Selon Bixente Lizarazu, l’équipe dépend un peu trop de Kylian Mbappé et cela peut être préjudiciable dans les grands matchs, notamment en Ligue des Champions. « Les manques du PSG, notamment par rapport à la Ligue des Champions, sont dans toutes les lignes. Par exemple les attaquants, on a un phénomène, Mbappé, mais les autres sont maladroits et on ne peut pas dépendre à ce point de Mbappé. Le milieu est un peu inexpérimenté et il y a des faiblesses défensives. Il faut progresser à ce niveau. On a retrouvé le collectif, mais ça peut ne pas être suffisant en Ligue des Champions », a ajouté Bixente Lizarazu.