PSG : L’Arabie Saoudite fait peur à Nasser Al-Khelaïfi

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi craint qu’une nouvelle vague de joueurs évoluant en Europe aille rejoindre la Saudi Pro League.

Depuis le départ retentissant de Cristiano Ronaldo pour Al-Nassr il y a moins d'un an, l'Arabie Saoudite a attiré des stars telles que Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté et Sadio Mané vers la Saudi Pro League. Cette nouvelle donne commence à susciter des inquiétudes au sein de l'Europe du football, au point que des avertissements ont été lancés par des personnalités influentes notamment Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi, préoccupé

Selon les informations révélées par le média allemand Bild, tant du côté de l'UEFA que de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de l'ECA (Association européenne des Clubs), des appels ont été passés à plusieurs dirigeants de clubs européens. L'objectif est de les mettre en garde contre la montée en puissance de l'Arabie Saoudite dans le paysage footballistique mondial, une menace potentielle à laquelle il convient de prêter attention.

L'Arabie Saoudite, de par son influence financière, a réussi à convaincre certains des meilleurs joueurs du monde de rejoindre son championnat, offrant des contrats lucratifs. Cette stratégie a non seulement permis de renforcer la Saudi Pro League, mais elle pose également des questions cruciales pour le futur du football européen.

L'une des principales préoccupations concerne la création d'une Super League concurrente à la Ligue des champions. Si l'Arabie Saoudite poursuit ses investissements massifs dans le football, elle pourrait éventuellement rivaliser avec l'Europe en termes de prestige et d'attraction pour les joueurs et les spectateurs. Cela remettrait inévitablement en question la domination actuelle de l'Europe dans le monde du football.

Al-Khelaïfi tire la sonnette d’alarme

Nasser Al-Khelaïfi, en tant que dirigeant du PSG et de l'ECA, a un rôle de premier plan dans cette situation. Son implication montre à quel point cette question est sérieuse pour les clubs européens. Il est essentiel de comprendre que la menace ne se limite pas uniquement à la perte de joueurs vedettes, mais elle pourrait également affecter les revenus générés par les compétitions européennes.

La Ligue des champions, par exemple, est l'une des compétitions les plus populaires et les plus lucratives du monde. Si une Super League saoudienne concurrente devait voir le jour, elle pourrait potentiellement attirer des sponsors et des droits de diffusion, réduisant ainsi les bénéfices pour les clubs européens.

L'UEFA, de son côté, surveille de près l'évolution de la situation. L'instance européenne du football doit prendre des mesures pour maintenir sa position dominante et assurer la pérennité de ses compétitions phares.