PSG, le magnifique hommage de Vitinha à Luis Enrique

Le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a rendu un vibrant hommage à Luis Enrique, mardi.

C’est la fête dans la capitale française depuis dimanche. Le Paris Saint-Germain s’est en effet offert le scalp de l’Olympique de Marseille lors du Classique de la neuvième journée de Ligue 1 (0-3). Deux jours après, l’entraineur parisien, Luis Enrique, a reçu un magnifique hommage de la part de Vitinha, ce mardi.

Vitinha dithyrambique envers Luis Enrique

Les sentiments sont partagés sur Luis Enrique dans la capitale française, cette saison. Certains critiquent le technicien espagnol de freiner le développement de son équipe en raison de son insistance à produire un jeu de possession. D’autres, par contre, saluent la progression de l’effectif parisien sous la houlette de l’ancien coach du Barça qui a pourtant perdu Kylian Mbappé, cet été. Dans le vestiaire du PSG, c’est ce sentiment qui est visiblement partagé alors qu’on apprenait il y a quelques jours que certains joueurs seraient frustrés par Luis Enrique. Ce qui n’est pas clairement pas le cas de Vitinha qui porte le technicien asturien en très haute estime.

L'article continue ci-dessous

« Il est mon coach. Moi, je ne vais pas dire de mauvaises choses sur lui. Honnêtement, je n’ai que de bonnes choses à dire sur lui. Individuellement, il m’a fait progresser. Il m’a fait atteindre un niveau que je ne m’y attendais pas. Un niveau que je ne m’attendais pas à atteindre tôt comme ça. Je m’attends à arriver à ce niveau mais pas en une année. Il m’a aidé individuellement à atteindre ce niveau. Collectivement, la saison dernière, on a gagné la Coupe de France, la Ligue 1, on est arrivés en demi-finale de la Champion League et après, tu penses que c’est une mauvaise saison ? Comment ça ? C’était une incroyable saison. A moi, il me parle beaucoup individuellement. J’aime bien ça, j’aime que les choses soient claires (…) Je m’identifie beaucoup dans ses idées de jeu. Tactiquement, c’est difficile pour moi de dire quelque chose de négatif », a déclaré l’international portugais dans Rothen s’enflamme sur RMC, ce mardi.