PSG - Kylian Mbappé joueur le plus cher du monde

Comme tous les six mois, le CIES a publié ce lundi sa liste des 100 joueurs les plus chers de la planète. Kylian Mbappé arrive nettement en tête avec une valorisation estimée à 259,2 millions d'euros, soit près de 80 de plus que le montant de son transfert de au PSG en 2017.

