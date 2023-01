PSG : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi de retour à l’entraînement !

Laissés au repos depuis une dizaine de jours, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont fait leur retour à l'entraînement collectif du PSG ce jeudi.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a fait oublier sa défaite sur la pelouse de Lens le 1er janvier en s’imposant 2-0 face à la lanterne rouge Angers grâce à des buts d’Hugo Ekitike et Lionel Messi. Grâce à ce succès et au nul des Lensois à Strasbourg, le club de la capitale compte 6 points d’avance en tête de la Ligue 1, de quoi aborder la suite avec sérénité.

Sans Kylian Mbappé ni Achraf Hakimi, laissés au repos après être revenus très tôt de la Coupe du monde et avoir pris part aux matches contre Strasbourg puis Lens, Hugo Ekitike a pu briller, tout comme Nordi Mukiele, aligné dans le couloir droit et auteur de deux passes décisives. Mais les deux internationaux n’auront pas été absents très longtemps. Après des vacances passées ensemble à New York, Mbappé et Hakimi sont revenus ce jeudi à l’entraînement, comme l’a montré le PSG sur ses réseaux sociaux.

Place désormais à la préparation du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, 4ème de Ligue 1, dimanche soir à 21 heures, avec un groupe qui devrait donc être un peu plus étoffé pour Christophe Galtier.