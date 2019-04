PSG - Kylian Mbappé avoue avoir été impressionné par le Roi Pelé

Mardi dernier, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain avait rencontré le Brésilien dans la capitale. Non sans une certaine pression, selon lui...

Mardi dernier, il y a tout juste une semaine donc, le Roi Pelé avait rencontré le Prince Mbappé, à Paris. Les comparaisons entre les deux joueurs n'ont cessé d'exister depuis quelques mois tant les deux sont des phénomènes de précocité, de même les flatteries de la part de l'un et de l'autre via des médias interposés depuis la remportée par l'équipe de l'été dernier. Une rencontre sous le signe du sourire et du partage, qui n'avait pas manqué d'attirer des médias venus du monde entier pour y assister, avant que le Brésilien ne soit malheureusement hospitalisé dans la capitale.

Avant cela, tout s'était déroulé sans encombres et le bon feeling entre les deux hommes avait été au rendez-vous. Pourtant, à en croire le joueur du et de l'Equipe de France, la pression était bel et bien présente, avant de rencontre l'emblématique Roi Pelé.

"Le seul qui m’a déjà autant impressionné, c’est Zizou"

"J’avais surtout un peu peur d’être bête face à un tel personnage. C’est arrivé à tout le monde : on se pose plein de questions, plus ou moins intelligentes, avant un face-à-face que l’on redoute un peu. Comme on me l’avait présenté comme taquin et chambreur, je me demandais comment j’allais être traité, si j’allais avoir droit moi aussi à mon petit tacle. J’avoue que j’appréhendais le premier regard, les premières paroles. Je ne voulais tellement pas le décevoir", a en effet confié Kylian Mbappé dans des propos accordés à France Football, preuve qu'après avoir surfé sur le monde en à seulement 19 ans cet été, le natif de Bondy peut encore être impressionné.

"Face à lui, on est devant un monument. On se sent tout petit. Le seul qui m’a déjà autant impressionné, c’est Zizou. Quand je l’avais croisé, je me souviens que je m’étais fait tout petit. Il dégageait tellement de trucs. Là, c’était pareil. Voire même encore plus fort car ça relevait de l’irréel, en fait. Pour moi, c’est le roi du foot et il fait partie de l’histoire. C’est un peu comme si je croisais un personnage d’histoire échappé d’un livre", a ensuite ajouté le joueur formé à .

Toutefois, force est de constater que l'histoire qui s'écrit dans les livres, celle du football en l'occurrence, Kylian Mbappé ne cesse de l'écrire depuis ses débuts. Et un nouveau chapitre pourrait venir s'y ajouter dès ce week-end en cas de succès du PSG sur la pelouse du LOSC. Une victoire qui permettrait au club francilien de s'assurer le titre de Champion de France, déjà le troisième remporté en autant de saisons disputées en professionnels par son jeune prodige.