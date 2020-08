PSG, Kombouaré : "Quand on ne saisit pas d'aussi belles occasions..."

L'ancien entraîneur du PSG regrette le manque de réalisme du club de la capitale durant la première période.

Le a raté le coche. Le champion de en titre n'est pas parvenu à rentrer dans l'histoire du football européen en décrochant sa première . Dans une interview accordée à L'Equipe, Antoine Kombouaré est revenu sur la défaite du PSG en finale de Ligue des champions face au . L'ancien entraîneur et défenseur du club de la capitale nourrit des regrets face au manque de réalisme du PSG.

"La victoire du Bayern est logique au regard de la seconde mi-temps où le Bayern a été dominateur et a étouffé le PSG, avec un vrai gros pressing et beaucoup de maîtrise technique, ainsi qu'une capacité à vite récupérer le ballon chaque fois qu'ils l'avaient perdu. Le Bayern est un véritable rouleau compresseur, très fort pour empêcher l'adversaire de développer son jeu, mais il est aussi très fort techniquement. Aussi, j'ai de gros regrets sur la première période...", a analysé Antoine Kombouaré.

"Revenir en finale le plus vite possible"

"Après coup, on peut considérer que c'est le tournant du match,oui. Je pense que Kylian a voulu croiser sa frappe à ras de terre, mais il aurait fallu qu'il le fasse avec davantage de détermination et d'énergie. En tant qu'entraîneur, je me dis souvent à mes joueurs que les moments les plus importants sont les fins de mi-temps. En plus sur la première période, le Bayern a certes eu une grosse occasion mais c'est le PSG qui a eu la première par Neymar. C'est la différence d'expérience qui subsiste entre le PSG et le Bayern. Quand on ne saisit pas d'aussi belles occasions d'ouvrir le score, on est punis...", a ajouté l'ancien défenseur du PSG.

Antoine Kombouaré considère que le Bayern Munich a parfaitement muselé Neymar : "Les Allemands ont parfaitement appliqué leur stratégie sur Neymar. Il a été serré de près, il a pris beaucoup de coups et quand c'est ainsi, il veut faire des différences tout seul et il s'est trop entêté, ce qui a finalement plombé le jeu de son équipe. C'était pourtant le joueur qui avait le plus envie de gagner cette Ligue des champions...".

L'ancien entraîneur du PSG considère que le club va vite devoir digérer cette finale et regarder vers le futur : "Sur le coup, c'est très dur à encaisser, pour les joueurs, les supporters et tout le club. Cela va être compliqué d'accepter que le fait d'être parvenu enfin en finale, après toutes les éliminations prématurées des dernières saisons, reste une grosse progression. C'est pourtant la vérité. Il faut apprendre de cette expérience, tout faire pour revenir en finale de la C1 le plus vite possible et la gagner. Je suis très triste, mais le plus important c'est de rester soudés et de se dire que la prochaine sera la bonne...".