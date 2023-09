PSG : Kolo Muani, Dembélé, Hakimi risquent gros

Filmés en train de reprendre un chant hostile à l’OM, quatre joueurs du PSG ont été convoqués par la Commission de discipline de la LFP.

En marge de la victoire contre l’Olympique de Marseille dimanche à l’occasion de la 6éme journée de Ligue 1, 4 joueurs du PSG ont été filmés par la réalisation entrain de reprendre un chant hostile à la formation Phocéenne. Il s’agit de Kolo Muani, Dembélé, Hakimi et Kurzawa. Ces joueurs sont désormais dans le viseur de la commission de discipline de la LFP.

La sanction se rapproche

La Ligue Professionnelle de Football (LFP) est bien décidée à sévir après les incidents survenus dimanche en marge du classique entre le PSG et l’OM (4-0). Malgré la belle victoire engrangée contre les Phocéens, les Parisiens ont du souci à se faire pour 4 de leurs joueurs à savoir : Kolo Muani, Dembélé, Hakimi et Kurzawa. Ces derniers sont convoqués par la commission de discipline le 5 octobre prochain.

« Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs, la Commission de Discipline décide de convoquer le Paris Saint-Germain, ainsi que les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA pour la prochaine séance de la Commission de Discipline, qui se tiendra le jeudi 5 octobre », indique ce mercredi la Ligue dans un communiqué. Cette affaire rappelle celle de Taye Taiwo, qui avait écopé d’un match de suspension plus deux matchs avec sursis et 20 000 euros d’amende après avoir entonné un chant injurieux contre le PSG.

Le PSG risque une grosse sanction

L’organe disciplinaire de la LFP s’intéressera également aux chants homophobes entendus dimanche soir lors de la rencontre entre le PSG et l’OM (4-0). S’agissant de ces faits, le PSG risque une lourde sanction. Le club de la capitale pourrait être contraint à la fermeture d’une tribune.