Zouma, Upamecano, Dembélé, Nkunku… Deschamps fait le point sur les absents et les présents

Les absents, les présents, les nouveaux… Une semaine avant la réception de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud (à Marseille et à Lille), Didier Deschamps a fait le point sur sa liste de 23 pour laquelle il a convoqué deux petits nouveaux. L’ancien Parisien, désormais joueur de Leipzig, Christopher Nkunku et le latéral lensois Jonathan Clauss rejoindront Clairefontaine lundi prochain. Mais le sélectionneur n’a pas non plus oublié d’évoquer les absents et est revenu sur ses choix concernant Upamecano, Zouma, Dubois ou encore Dembélé.

Clauss et Nkunku : « Le moment de les voir avec nous »

« Ce sont deux joueurs performants avec leurs clubs, je considère que c'était le moment de les voir avec nous pour avoir des réponses par rapport aux choix définitifs que je serai amené à faire dans l'avenir (...) Nkunku ? Il a beaucoup de liberté, il est plus proche du but, ça l'amène à être décisif. Avec nous, son utilisation sera dans ce secteur-là. »

Sur Zouma : « Avant tout un choix sportif »

« Il n'était pas là non plus au mois d'octobre, en novembre, il était là, mais Varane était blessé. Son absence est avant tout un choix sportif. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Kurt aussi pour en parler de vive voix. Ça n'aurait pas dû se passer, ça s'est passé. Mais par rapport à la sélection et mes choix, ça reste des choix sportifs. »

Sur Upamecano : « Pas dans la meilleure période de sa carrière »

« Les exigences au Bayern sont plus importantes, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière, mais il a tout le potentiel. Il y a le potentiel qu'il peut avoir et l'impact de l'environnement extérieur. »

Sur Pavard : « Je le considère comme un joueur d’axe »

« Je le considère plus comme un joueur d'axe, poste qu'il occupe avec son club aussi. C'est sur qu'avoir Kingsley Coman dans un rôle de piston ou Benjamin Pavard, ce n'est pas du tout le même profil. »

Sur l'absence de Dubois, Dembélé, Fekir...

« Il n'y a pas de raisons à leur absence. Tous les cas ne sont pas similaires, certains sont en reprise et ont besoin d'enchaîner aussi. Après, j'ai 23 cases... Poste par poste, c'est de la concurrence, c'est pas figé. Quand je fais un choix je fais en sorte d'accompagner avec les joueurs, mais ce qui est évident pour moi n'est pas forcément évident pour vous tous, je le comprends. »

Sur le concurrence entre Lafont et Areola

« Alban fait une saison bien meilleure que les précédentes. Évidemment qu'on le suit. Il est en progression. Alphonse Areola a déjà un vécu avec nous, il a moins de temps de jeu mais maintient son niveau de performance. Il a une expérience avec l'équipe de France. C'est le choix aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre sur ce poste là, il y a du monde. Ça fait partie des discussions qu'on peut avoir avec mon staff. Aujourd'hui, c'est ce choix là. »