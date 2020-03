PSG - Presnel Kimpembe sur Keylor Navas : "Il parle quand il faut"

Le défenseur du Paris Saint-Germain s'est confié sur les qualités du Chilien. Selon lui, son apport dans l'équipe dépasse le simple cadre du terrain.

Arrivé l'été dernier en provenance du , Keylor Navas est venu apporter toute son expérience du très haut niveau au sein du . Vainqueur de la Ligue des Champions à plusieurs reprises avec la Maison Blanche, le portier n'est pas tombé dans un club en dessous de ses ambitions élevées. Et visiblement, il semblerait que ses coéquipiers soient pleinement satisfaits de son apport. À l'image de Presnel Kimpembe, qui a souligné l'importance du Chilien.

"Dans les buts, il est tout juste exceptionnel"

"Il a amené beaucoup de sérénité, et de l'expérience. Il parle quand il faut. Et voilà, dans les buts, il est tout juste exceptionnel. Quand tu es défenseur et que tu vois que ton gardien sauve la mise une fois, deux fois, trois fois, ça te met aussi en confiance", a d'abord déclaré le défenseur central formé au club, pour le site officiel du club de la capitale. Pour le Champion du monde 2018, évoluer un cran devant un tel gardien apporte forcément durant les rencontres.

"Tu sais que derrière toi pour que l'adversaire mette un but, ça va être très difficile et forcément, ça remet tout le monde dans le bain quand des fois tu as un petit coup de mou", a ensuite ajouté Presnel Kimpembe. De son côté, Keylor Navas est lui aussi très heureux d'évoluer dans cette équipe.