PSG, Kehrer : "Important de se changer les idées après Manchester United"

Le défenseur allemand du PSG a encore du mal à digérer l'élimination précoce en Ligue des champions contre Manchester United.

Thilo Kehrer doit ressasser sans cesse sa mauvaise passe en retrait à Thiago Silva dès la troisième minute de jeu contre . L'Allemand avait offert le premier but à Romelu Lukaku permettant à Manchester United de débuter son comeback au Parc des Princes en mai dernier. Le club de la capitale a été éliminé de la après sa défaite contre les Red Devils à domicile par deux buts d'écart.

La pilule ne passe toujours pas pour les supporters du PSG mais aussi pour les joueurs, pour la plupart encore incrédule après cet échec. Seul le temps permettra au club de la capitale de digérer ce résultat. De son côté, Thilo Kehrer a depuis été mis sur le banc par Thomas Tuchel, certainement pour le préserver après sa mauvaise performance contre les Red Devils. Dans un entretien accordé à Welt am Sonntag, Thilo Kehrer est revenu sur le traumatisme de l'élimination en C1.

Kehrer a la confiance de Tuchel et Löw

"C’était important de se changer les idées. Ces dernières semaines au PSG n’ont pas été simples avec notre élimination en C1 qui est encore inexplicable, mais ce séjour en sélection va me permettre de me relancer. Ces derniers mois au PSG m’ont permis d’emmagasiner beaucoup d’expérience. Je me sens bien plus mature qu’il y a un an et je suis prêt à assumer mes nouvelles responsabilités avec la Mannschaft", a expliqué le défenseur du PSG.

Thilo Kehrer a encensé Thomas Tuchel, son entraîneur, d'une grande aide dans son adaptation rapide chez le champion de en titre : "Tuchel est très compréhensif, très ouvert et méticuleux, il est très apprécié dans l’équipe. Au début, il m’a été d’une aide précieuse. Il a ce feeling sur chacun des joueurs et comment ils se sentent. Il sait quand il y a besoin de donner de la confiance ou quand il faut donner un coup de pied au derrière".

Avant le match contre les , Joachim Löw a pris la défense de Thilo Kehrer et compte bien continuer de l'utiliser dans les semaines et mois à venir malgré sa mauvaise performance contre les Red Devils : "Thilo est pétri de qualités techniques, il est capable d’évoluer à différents postes et il est aussi doté d’une excellente vision du jeu. Mentalement, il va rapidement rebondir malgré ses récentes erreurs avec le PSG".