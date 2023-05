PSG : Jérôme Rothen sort la sulfateuse envers Lionel Messi

L'absence de Lionel Messi de l'entraînement n'a pas laissé l'ancien milieu de terrain du PSG de marbre.

Suspendu pour les deux prochaines semaines en raison de son absence à l'entraînement, Lionel Messi est vivement critiqué pour son voyage en Arabie Saoudite. Depuis la Coupe du monde, l'Argentin déçoit au PSG et a vu l'émergence de nombreux détracteurs à son encontre. Dans son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen a tout simplement taclé rudement Lionel Messi suite à son attitude sur et en dehors du terrain, notamment concernant sa situation contractuelle.

"Au revoir Messi !"

"Franchement ça fait encore une fois froid dans le dos d’entendre ces choses là. Moi ça me dérange d’autant parce que vous savez ce que je pense des années de Léo Messi au PSG, de sa venue, de pourquoi il est venu, pourquoi il souhaite prolonger. C’est juste une question financière dans tous les cas. C’était le seul club capable de lui donner ce qu’il voulait. Le seul. Je dis bien le seul", a affirmé Jérôme Rothen.

"Même là, il voudrait revenir à Barcelone mais il ne peut pas, donc il est bloqué et il fait des pieds et des mains pour essayer de prolonger, essayer de gratter encore plus les Qataris… Vu qu’il les a déjà bien grattés pour bien se préparer à la Coupe du Monde et qu’il a eu ce qu’il voulait. Mais maintenant, ciao ! Au revoir ! Bye bye ! Ça suffit. Et moi je vais te dire, cette affaire là, qui arrive à quelques jours d’un match capital pour le PSG à Troyes parce qu’ils peuvent perdre le titre et beaucoup de choses. Ils ont déjà perdu leurs supporters parisiens mais aussi français et les passionnés du football, ça c’est la vérité", a ajouté l'ancien milieu du PSG.

"Messi se fout de tout"

Pour Jérôme Rothen, l'aventure parisienne de Lionel Messi est un fiasco : "Mais y a plus de respect en fait. T’as perdu tout le respect et à travers l’attitude d’un de tes joueurs phares Léo Messi ça arrange rien. Et surtout on ne sait rien. On ne sait pas ce qu’il se dit en interne, personne ne réagit, Luis Campos ne répond pas ,certainement parce qu’il est en porte-à-faux, et c’est certainement la même chose pour Galtier.

"S’il a eu un accord d’une certaine partie du club et qu’une autre le sanctionne, Messi il va pas comprendre. C’est dramatique. Quand tu vois ce que le PSG représente aujourd’hui à Paris et en France, ça veut dire que tu te fous de tout. Et Lionel Messi, je ne remets pas en question sa carrière qui est fantastique ni son talent, mais sa venue au PSG est un fiasco total", a ajouté l'ancien international français.

"Et voir que lui n’a même pas la conscience professionnelle pour se dire 'bon, en termes d’images c’est peut-être malvenu que j’aille là-bas parce que j’ai été plus que nul contre Lorient et qu’on est passé pour des tocards tout au long du match…' Comme très souvent à domicile. Quand l’équipe est à l’agonie, lui il est encore plus à l’agonie. C’est pas possible quand on parle du meilleur joueur du monde…", a conclu Jérôme Rothen.