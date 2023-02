PSG : Jérôme Rothen reproche "l'omniprésence" de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait la pluie et le beau temps au Paris Saint-Germain ce qui est à double tranchant pour Jérôme Rothen.

Kylian Mbappé est le patron du Paris Saint-Germain. Ce constat est plus vrai que jamais. Face au Bayern Munich, l'attaquant du PSG a incarné le renouveau et l'espoir du club de la capitale. Sa seule présence a réussi à galvaniser les hommes de Christophe Galtier et son entrée en jeu a failli permettre au PSG d'arracher un match nul lors de ce huitième de finale aller de Ligue des champions.

"Le PSG a tout misé sur un seul joueur"

Prolongé l'été dernier, Kylian Mbappé est omniprésent au Paris Saint-Germain, ce qui lui a même été reproché en début de saison lorsqu'il était accusé de tout contrôler au sein du club de la capitale. Les défaites en son absence et son rendement cette saison illustrent à merveille que l'international français est le seul et unique patron du PSG sur le terrain.

Pour Jérôme Rothen, cette volonté du club de la capitale de confier les clés du camion à Kylian Mbappé et la dépendance autour du champion du monde 2018, est à la fois une bonne et une mauvaise chose, comme il l'a confié dans son émission sur RMC : "Pour essayer d'être optimiste, même si c'est pas facile, je me dis que oui cette équipe, et ça me rend triste à la fois quand je vois les moyens du club, a tout misé sur un seul joueur".

"Tout est centralisé sur Mbappé"

"Il faut se rappeler de la présentation de la prolongation de Kylian Mbappé. Ils avaient mis en avant : "Kylian, c'est Paris". Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Parce que ça peut très bien dire qu'il représentait bien le Paris Saint-Germain, mais là ça veut dire que tu l'as placé tout là-haut, même limite au dessus du club et ça se confirme sur le terrain", a ajouté l'ancien international français.

Jérôme Rothen pas fan de la Mbappé dépendance : "Kylian Mbappé décide de beaucoup de choses d'un point de vue technico-tactique et on l'a vu encore face au Bayern, tout est centralisé sur lui. C'est à la fois bien et pas bien. Parce que face au Bayern, ils auraient pu revenir dans le match grâce à lui, mais le Bayern n'est pas un lapin de trois semaines. Nagelsmann dégage de la force, est proche de ses joueurs, et fera son autocritique de ce match".

"Il respire le foot, il respire le club, il respire le collectif, il respire les joueurs. Je l'ai vu rappeler les joueurs, il leur parlait, chose que l'entraîneur du PSG ne fait pas. Je pense très sincèrement qu'il va corriger les erreurs que le Bayern Munich a commis face à Mbappé", a conclu l'ancien milieu de terrain du PSG. Une choses est sûre, sans un grand Kylian Mbappé, il sera très difficile pour le PSG d'atteindre les quarts de finale de la C1 cette saison.