PSG : Jérôme Rothen défend la MNM et fracasse Christophe Galtier au passage !

L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain considère qu'il n'est pas si compliqué de devoir gérer les trois stars du PSG.

L'insipide prestation du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims fait beaucoup parler depuis dimanche soir et les choix de Christophe Galtier ont notamment été remis en question. Le club de la capitale a concédé le but de l'égalisation en toute fin de rencontre alors qu'elle jouait à 10 depuis l'exclusion de Marco Verratti avant l'heure de jeu et pour beaucoup, l'entraîneur du PSG aurait dû sortir l'un des membres de la MNM pour apporter davantage de solidité dans l'entrejeu.

"La MNM est totalement entraînable"

Plus globalement les trois stars du PSG sont dans le collimateur en raison des résultats en dents de scie du club de la capitale depuis la reprise et du rendement moyen de ses attaquants, hormis Kylian Mbappé. Pour autant, Jérôme Rothen, pas toujours tendre avec la MNM et notamment avec Neymar, à tenu à défendre les trois attaquants du Paris Saint-Germain, souvent accusés d'être ingérables et impossible à sortir au cours d'un match.

"Ils sont totalement entraînables et je trouve ça incroyable qu’on fasse des débats là-dessus et que certains disent qu’on ne peut pas gagner avec ces joueurs-là", a tranché Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. "Qu’on ait pas envie d’y toucher avant un match, je trouve ça totalement justifiable par les stats incroyables de ces joueurs-là".

"Qu’est-ce qui va arriver si tu sors Messi ?"

"Après, il y a la forme du moment. C’est en ce sens que je dis qu’ils sont entraînables. L’entraîneur, c’est quand même lui qui les voit tous les jours à l’entraînement, qui voient comment ils sont investis. C’est arrivé à tous les joueurs d’être moins bien physiquement ou moins bien mentalement. Psychologiquement, il y a peut-être aussi une lassitude, et on le voit sur les prestations et sur l’attitude de Leo Messi. Mais il n’y a pas mieux placés que Christophe Galtier et son staff pour s’en rendre compte. Il les a tous les jours. Nous, on ne peut pas se rendre compte de ça. Pour moi, la chose essentielle c’est que, quand Christophe Galtier fait une équipe, c’est qu’il se dit ‘je vais gagner avec cette équipe-là", a ajouté l'ancien du PSG.

Même s'il estime que Christophe Galtier est le mieux informé pour savoir ce qu'il doit mettre en oeuvre pour gérer ses stars au mieux, Jérôme Rothen pense tout de même que ce dernier fait une erreur en refusant de toucher à ce trio : "Sur le match de Reims, tu vois d’entrée qu’il y a beaucoup de joueurs qui manquent d’investissement, de don de soi, de courses, d’agressivité. A la mi-temps, il n’y a rien qui l’oblige à garder les joueurs sur le terrain ! Que tu t’appelles Messi, Soler, Hakimi ou Bernat, si le mec tu penses qu’il n’est pas concerné, t’as le droit de le sortir à la mi-temps".

"Qu’est-ce qui va arriver si tu sors Messi ? Tu crois que Messi il va dire 'attends, tu me sors moi alors que j’ai été bon sur le terrain' ? Non, tout le monde t’as vu mauvais, il ne va rien lui dire. Pourquoi Galtier ne le fait jamais alors ? Eh bien parce que je pense qu’il n’en a pas envie et c’est là qu’il fait une erreur", a conclu Jérôme Rothen.