PSG, Herrera ne veut pas parler de Messi

Le milieu de terrain du PSG s'est montré très prudent concernant l'avenir de Lionel Messi et souvient des rumeurs de départ de Neymar au Barça.

Le nom de Lionel Messi ne cesse de revenir avec insistance du côté du PSG ces derniers jours. France Football en a même fait sa couverture ce qui a fait beaucoup réagir en Espagne. Le Barça accuse le PSG d'essayer de le perturber avant la rencontre de Ligue des champions entre les deux clubs la semaine prochaine, mais le club catalan avait lui aussi beaucoup joué sur les rumeurs concernant un retour de Neymar au Barça il y a quelque temps.

Dans un entretien accordé à la radio espagnole, Cadena Ser, Ander Herrera a refusé de parler de la venue de Lionel Messi au PSG : "Quand tout le monde au Barça parlait de Neymar, à l’intérieur et à l’extérieur du club, ça ne nous a pas plu. Qu’on parle de ton leader dans un autre club, ça ne me plait pas. Je ne vais pas faire quelque chose que je n’aime pas qu’on me fasse. J’ai beaucoup de respect pour le Barça, Messi, son entraîneur et ses coéquipiers".

Le milieu de terrain du PSG ne veut pas manquer de respect au numéro 10 argentin, ni au FC Barcelone, en évoquant les rumeurs : "Ce n’est pas une stratégie (du PSG, ndlr). Moi, je ne vais pas parler de lui. Je respecte ceux qui le font. Mais je me mets à la place du club dans lequel évolue Messi. Si j’étais au Barça, je n’aimerais pas qu’on parle de Messi. Ça ne me parait pas un manque de respect, mais je ne le ferai pas"

"Neymar est un leader naturel, Mbappé c'est un jeune crack"

Ander Herrera ne s'est pas mouillé non plus concernant l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé : "Leurs contrats se finissent en 2022. Comme ce sont de grandes stars, ça parle de leurs contrats, s’ils vont prolonger ou non. C’est ce qui arrive avec tous les grands joueurs. Leurs noms sont dans la bouche de tout le monde. Ça fait partie d’une saison. Je sais qu’ils sont très concentrés sur nos objectifs, au niveau national et aussi le 8e de finale contre le Barça qui est très important pour nous".

"Neymar, il y a deux ans, ça parlait tous les jours de son envie de revenir au Barça. Mais à partir de septembre-octobre (2019), j’ai vu un Neymar très impliqué. Son objectif était de gagner tous les titres. On a failli gagner les cinq, parce qu’on a perdu la finale de la Ligue des champions. J’ai vu qu’il avait ‘pris le drapeau du projet’. Il se sent important, apprécié. Je crois qu’il profite chaque jour. Ça se passe bien. On a un groupe sain, on rit beaucoup. C’est plus facile quand on a quelqu’un comme lui, qui fait tellement la différence, qui est tellement heureux", a ajouté l'ancien de Manchester United.

"Neymar est un leader naturel. Il prend le ballon, vient le chercher, porte l’équipe sur son dos. Kylian est très jeune, c’est un crack. Il sera l’un des meilleurs joueurs de la prochaine décennie. Je crois qu’il ne faut pas l’obliger à porter le projet. Mais concernant les contrats, les rumeurs, je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Quoi que je dise, ça sera dans tous les titres. Je préfère me concentrer sur les matchs qui viennent", a conclu Ander Herrera.