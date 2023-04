PSG : Gianluigi Donnarumma est-il un grand gardien ?

Gianluigi Donnarumma a-t-il toutes les qualités requises pour appartenir à la catégorie des "grands gardiens" ? Christophe Lollichon semble en douter.

Gianluigi Donnarumma est-il un grand gardien ? C’est-à-dire un gardien complet, aussi imposant par son talent que par la parole ? Oui, aurait répondu la majorité après l’Euro 2021 remporté avec l’Italie.

Des progrès, mais…

Non, auraient pu répondre d’autres après sa bévue face au Real Madrid en Ligue des Champions, laquelle a précipité le Paris Saint-Germain vers l’élimination. Depuis, il assure. Mais il ne rassure pas.

Il ne rassure pas Christophe Lollichon, dans tous les cas. L’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea ou Rennes voit une progression chez l’Italien, mais il s’attend à mieux.

Manque de leadership

"Je ne le vois pas beaucoup être un leader défensif par la voix donc ça m’interroge. Je le trouve même parfois spectateur. Il a les bras le long du corps comme s’il se relâchait pour tout d’un coup réagir", a déclaré Lollichon dans Le Parisien.

"Cela l’oblige au dernier moment à ajuster une position et souvent il est en retard. Et dans le domaine aérien, c’est un garçon qui devrait être monstrueux et ne l’est pas", a-t-il conclu.