PSG féminin : Vicki Becho explique son départ à Lyon

Championne d'Europe U19 l'été dernier, Vicki Becho (16 ans) va quitter le PSG pour l'Olympique Lyonnais. Elle explique les raisons de son départ.

À l'instar de sa partenaire Alice Sombath, la jeune Vicki Becho (16 ans) va quitter le pour signer son premier contrat professionnel de 4 ans avec l'Olympique Lyonnais. Une décision mûrement réfléchie qu'elle explique dans les colonnes du Parisien.

Championne d'Europe U19 l'été dernier, celle qui a fait plusieurs apparitions sur le banc de l'équipe première déclare : " m’a contacté et je suis allée visiter les installations. C’est l’un des plus grands clubs au monde chez les filles. J’ai besoin de progresser pour ne pas perdre l’avance que j’ai prise et pour cela j’ai besoin d’être dans les meilleures conditions. L’OL peut permettre cela. Il y a aussi un challenge. Je n’aime pas me reposer sur mes acquis. J’ai toujours besoin de nouveauté et que le niveau soit plus élevé pour donner mon maximum."

"Paris a temporisé avant d’être dans la réaction"

Considérée comme l'une des meilleures joueuses issues de la formation parisienne, Vicki Becho a eu une proposition de la part du PSG. Mais elle regrette que le club de la capitale n'ait pas pris les devants plus tôt. "Franchement, les deux contrats se valaient, dit-elle. Je sais que je jouerai peut-être un peu moins (à l'OL, ndlr) mais le challenge me pousse à y aller. Pour me convaincre de rester, le PSG a appuyé sur le fait que j’allais avoir plus de temps de jeu et que c’était idéal de rester. Je suis jeune, j’ai besoin que ça soit dur pour progresser. Lyon a clairement montré un intérêt et a été direct, alors que Paris a temporisé avant d’être dans la réaction. Il y avait des intérêts d’autres clubs mais, dès que le PSG a vu que l’OL s’intéressait vraiment à moi, ils se sont dits 'Ah, là, il faut qu’on réagisse'.

Un départ de poids pour le Paris Saint-Germain, qui sait tout le potentiel de cette joueuse en devenir. La section féminine s'apprête également à perdre Bruno Cheyrou, son directeur sportif, en partance pour Lyon lui aussi. Leonardo travaille déjà sur la recherche de son successeur. Il privilégie actuellement une piste interne.